Advantechin 4G korvaa kaapelit teollisuudessa

Teollisten IoT-ratkaisuja kehittävä taiwanilainen Advantech on tuonut markkinoille ICR-1600-sarjan teolliset 4G-reitittimet. Laitteet tukevat monenlaisia teollisia M2M- ja IoT-sovelluksia, kuten olosuhdeseurantaa, myyntiautomaatteja ja videovalvontaa. Reitittimien avulla voidaan suoraan liittää Ethernet- ja sarjaväyläliitäntäisiä laitteita LTE-verkkoon.

ICR-1600-sarja on varustettu Cat4-luokan LTE-moduulilla. Suoraan moduuliin on integroitu Advantechin mobiilireitittimille suunniteltu ICR-OSA-käyttöjärjestelmä, jonka verkkopohjaisella GUI-käyttöliittymällä on helppo määrittää ja tarkastella erilaisia asetuksia ja ominaisuuksia.

Sarja pitää sisällään kolme eri reititintä (ICR-1602, ICR-1642 ja ICR-1645), jotka tukevat jopa viittä Ethernet-liitäntää, valinnaisia sarjaliikenneportteja (1 × RS232 + 1 × RS485), digitaalisia I/O-portteja sekä optiona Wi-Fi 5 (802.11ac) -toimintoja, joiden ansiosta tuotteita voidaan käyttää monipuolisesti ja mukautetusti erilaisissa teollisissa ympäristöissä.

Reitittimet on suunniteltu erittäin vaativiin olosuhteisiin. Ne kestävät toimintalämpötiloja aina –40 asteesta +75 asteeseen asti. Tuotteiden vankka metallirunko on IP30-luokitettu. Kahden SIM-korttipaikan ansiosta yhteyden varmistus on helppoa ja verkko pysyy jatkuvasti käytettävissä.