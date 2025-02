Tablettimarkkinat ovat kokeneet merkittäviä vaihteluita viime vuosina. Koronapandemian aiheuttaman kysyntäpiikin jälkeen myynti laski jyrkästi vuosina 2022 ja 2023, ja monet asiantuntijat ennustivat hitaasti etenevää toipumista. Nyt tilanne on muuttunut, ja tabletit tekevät vahvaa paluuta markkinoille.

Suomessa myytiin vuonna 2024 yhteensä 30 382 sähköauton latauslaitetta kiinteistöihin, mikä on 13,3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna, kertoo Sähköteknisen Kaupan Liitto (STK) tuoreessa tilastossaan. Erityisesti peruslatauslaitteiden myynti laski merkittävästi, kun taas hidaslatauslaitteiden kysyntä pysyi vakaana ja jopa kasvoi hieman.

Ohjelmistotyökalujen kehittäjä SEGGER on laajentanut SystemView-analyysityökaluaan moniydinympäristöihin. Uusi tuki mahdollistaa usean suorittimen reaaliaikaisen seurannan ja analysoinnin yhdellä debuggaus-mittapäällä, mikä helpottaa sulautettujen järjestelmien kehittäjien työtä.

Jokainen on huomannut, että elektronisten laitteiden akut eivät kestä yhtä pitkään kuin silloin, kun ne olivat uusia? Texasin yliopiston vetämä kansainvälinen tutkijaryhmä on tarttunut tähän tunnettuun ongelmaan uudesta näkökulmasta. He keskittyivät langattomiin korvanappeihin ja käyttivät röntgen-, infrapuna- ja muita kuvantamistekniikoita ymmärtääkseen, miksi näiden pienten laitteiden akunkesto heikkenee ajan myötä.

NXP Semiconductors ilmoittaa ostavansa tekoälyprosessorien kehittäjän Kinaran 307 miljoonan dollarin käteiskaupalla. Kauppa vahvistaa NXP:n asemaa teollisuuden ja autoteollisuuden edge AI -markkinoilla yhdistämällä Kinaran kehittyneet neuroverkkojen prosessointiratkaisut NXP:n nykyiseen teknologiavalikoimaan. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla, edellyttäen tarvittavat viranomaisluvat.

OnePlus on virallisesti ilmoittanut uusimman älykellonsa, OnePlus Watch 3:n, tulevasta julkaisusta. Uutuusmalli saapuu Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoille 18. helmikuuta ja tuo mukanaan entistä paremman akunkeston ja suorituskyvyn.

Pekka Lundmark toimii Nokian toimitusjohtajana maaliskuun loppuun asti, jolloin vetovastuun ottaa Justin Hotard. Nokian tiedotteessakin sanotaan, että Lundmark aloitti tehtävässään hyvin vaikeaan aikaan, mutta millaisen arvosanan hän ansaitsee ajastaan toimitusjohtajana.

Moldovan presidentinvaalien ja EU-jäsenyyskansanäänestyksen alla paljastunut laajamittainen disinformaatiokampanja on paljastanut Venäjän valtiollisten toimijoiden kömpelön yrityksen vaikuttaa maan politiikkaan. Kyberuhkiin erikoistunut Check Point Research löysi kampanjan kieliasusta, teknisistä yksityiskohdista ja metadatasta kiistattomia todisteita, jotka viittaavat venäjänkielisiin tekijöihin.

Nokia on ilmoittanut tänään muutoksesta yhtiön johdossa toimitusjohtaja Pekka Lundmarkin päätettyä jättää tehtävänsä toimitusjohtajana. Nokian hallitus on nimittänyt Justin Hotardin Nokian toimitusjohtajaksi 1.4.2025 alkaen.

Yhdysvaltain kyberturvallisuusvirasto CISA on varoittanut kriittisestä haavoittuvuudesta Linux-ytimessä. CVE-2024-53104 mahdollistaa hyökkääjän pääsyn järjestelmään ja voi johtaa käyttöoikeuksien korotukseen, mielivaltaisen koodin suorittamiseen ja palvelunestohyökkäyksiin. Päivitys on suoritettava välittömästi.

Dell on siirtynyt uuteen aikakauteen kannettavien tietokoneidensa virtalähderatkaisuissa, jättämällä taakseen perinteiset piipohjaiset laturit ja ottamalla käyttöön Navitas Semiconductorin kehittämän galliumnitridiin (GaN) ja piikarbiditeknologiaan (SiC) perustuvan latausteknologian. Uudet, tehokkaammat ja ekologisemmat laturit kattavat laajan tehoalueen 60 watista aina 360 wattiin saakka.

OnePlus on avannut uuden huippumodernin Health Lab -laboratorion Guangdongissa, Kiinassa. 4 840 neliömetrin tutkimuskeskus on suunniteltu edistämään terveysteknologian kehitystä erityisesti älykellojen ja muiden puettavien laitteiden osalta.

Maailmanlaajuisesti tunnettu komponenttijakelija DigiKey on ilmoittanut uudesta yhteistyöstä TracePartsin kanssa, joka on johtava tietokoneavusteisen suunnittelun (CAD) sisällöntuottaja. Yhteistyön myötä DigiKeyn asiakkaat saavat entistä kattavamman pääsyn ladattaviin CAD-malleihin, mikä sujuvoittaa suunnitteluprosesseja ja nopeuttaa tuotteiden kehitystä.

Japanilaiset teknologiayhtiöt KDDI ja Kyocera ovat onnistuneet kehittämään uudenlaisen langattoman toistinteknologian, joka laajentaa huomattavasti millimetriaaltojen (28 GHz) käyttöaluetta kaupunkiympäristössä. Testit Tokion Nishi-Shinjukun alueella osoittivat katupeiton kasvaneen merkittävästi 33 prosentista 99 prosenttiin, kun toistimet otettiin käyttöön.

Samsung Electronics on noussut takaisin maailman suurimmaksi puolijohdevalmistajaksi, ohittaen Intelin vuoden 2024 aikana, kertoo tutkimusyhtiö Gartnerin tuore raportti. Yhtiön puolijohdeliikevaihto kasvoi 62,5 prosenttia saavuttaen 66,5 miljardin dollarin tason.

Vuosi 2024 oli Euroopan elektroniikkakomponenttien jakelulle suorastaan katastrofaalinen. DMASS-järjestön tuoreen raportin mukaan koko ala kärsi 26,2 prosentin laskusta. Tämä tarkoittaa, että jakelijoiden myynnistä katosi 5,6 miljardia euroa. Erityisesti puolijohdeala joutui ennennäkemättömään syöksykierteeseen – myynti putosi 31,9 prosenttia eli 4,7 miljardilla eurolla.

Tietoturvayhtiö Check Point Software järjesti tällä viikolla CPS 2025 -tapahtuman, jossa esiteltiin uusia tuotteita ja kyberturvallisuuden kuumimpia trendejä. Yhtiön Suomen ja Baltian maajohtaja Viivi Tynjälä muistutti, että monet yritykset ovat vielä siinä harhaluulossa, että niiden järjestelmät olisivat täysin suojattuja.

Kansainvälinen tutkijaryhmä on onnistunut kehittämään uudenlaisen kaksiulotteisen johtavan polymeerin, joka osoittaa poikkeuksellista metallista sähkönjohtavuutta. Kyseessä on monikerroksinen kaksiulotteinen polyaniliinikide (2DPANI), jonka rakenteelliset ominaisuudet mahdollistavat tehokkaan varauksensiirron – ongelman, joka on aiemmin rajoittanut johtavien polymeerien käyttöä elektroniikassa. Tutkimus julkaistiin arvostetussa Nature-tiedelehdessä.

LG AI Research on kehittänyt Amazon Web Servicesin (AWS) pilvipalvelua hyödyntäen uuden tekoälymallin, joka nopeuttaa syövän diagnosointia merkittävästi. Exaone Path -niminen patologiaan erikoistunut tekoälymalli pystyy analysoimaan syöpänäytteitä ja lyhentämään geneettisen testauksen aikaa kahdesta viikosta alle minuuttiin.

Nokia Bell Labs juhlii vuonna 2025 satavuotista taivaltaan teknologian ja tietoliikenteen kehityksen huipulla. Yksi maailman merkittävimmistä tutkimuslaitoksista, joka on mullistanut elektroniikan ja digitaalisen aikakauden perustat, jatkaa edelleen innovaatioidensa viitoittamaa tietä tulevaisuuteen.