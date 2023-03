Lähes gigatavu sekunnissa muistikorteille

Rutronik on ryhtynyt myymään Amphenolin CS-korttiliittimiä. Ne mahdollistavat jopa 985 megatavun datansiirron sekunnissa SD Express- ja microSD Express -korteille. Liittimet tukevat PCIe Gen 3 -liitäntää sekä NVMe-sovellusprotokollaa.

CS-liittimet noudattavat SD 7.0 -spesifikaatioita, niissä on nastantunnistustoiminto, joka varmistaa paremman lukutoiminnon muistikorttia asetettaessa ja samalla paremman suojan. Kohdesovellukset löytyvät kulutuselektroniikasta kuten kannettavista tietokoneista, drone-lennokeista, pelikonsoleista, digitaalikameroista, älypuhelimista, palvelimista sekä autosovelluksista.

SD Express -versio on push-push-liitin, jossa on Gold Flash -kosketinpinta. Vaikka microSD Express on saatavana push-pull-versiona, ja siinä on kullatut liittimet korroosionkestävyyttä ja sähköisen signaalin optimaalista johtumista varten.

Molemmat tyypit ovat taaksepäin yhteensopivia (mikro)SD-korttien aiemman liitinversion kanssa. Niiden käyttöiäksi ilmoitetaan 5000 paritusjaksoa.

Liittimet myynnissä Rutronik24-verkkokaupassa.