Philips Hue laajensi turvakameroihin ja lisäsi tuen Matter-protokollalle

Berliinin IFA-messujen alla Philipsin entinen valaisinyksikkö Signigy on tehnyt merkittäviä tuotejulkistuksia. Lamppujen rinnalle on tuotu älyvaloja, tunnistimia ja kameroita. Merkittävä on myös uutinen, että Philips Hue- sarjan tuotteet alkavat puhua Matteria jo syyskuun softapäivotyksen jälkeen.

Älylaitteista on puhuttu pitkään, mutta kodinomistajan kannalta kyse on ollut hankalasta sekmelskasta. Eri valmistajien laitteet eivät keskustele keskenään ja kaikkien härpäkkeiden ohjaaminen vaatii oman sovelluksensa. Uudet Philips Hue -tuotteet ovat ensimmäinen iso merkki siitä, että luvassa on parempaa.

Connectivity Standards Alliance eli CSA-yhteenliittymä on saanut valmiiksi Matter-protokollan 1.0-version viime lokakuussa. Kyse on ohjelmistokerroksesta, jonka avulla eri valmistajien laitteet kommunikoivat keskenään ja laitteita voi näin ohjata keskitetysti. Ainakin teoriassa. Käytäntö näyttää, tuleeko eri valmistajien laitteiden ohjaamisesta helpompaa.

Tämä on kuitenkin yksi Signifyn viestejä. Kaikki Philips Hue -käyttäjät hyötyvät Matterin yhteensopivuudesta Philips Hue Bridgen kanssa järjestelmäpäivityksen kautta syyskuusta 2023 alkaen. Uuden päivityksen kautta Philips Hue -järjestelmän voi yhdistää muihin Matter-yhteensopiviin älykotilaitteisiin ja -sovelluksiin.

Toinen tärkeä uutinen on Signifyn laajentaminen turvasovelluksiin. Philips Hue Secure -älykamerat, -tunnistimet ja sovelluksen lisäominaisuudet on luotu lisäämään turvaa kotona. Ratkaisut mahdollistavat kodin valvonnan reaaliajassa, tarjoaa välittömiä liikehälytyksiä ja ainutlaatuisia valo- ja äänihälytyksiä, jotka pitävät ei-toivotut vieraat loitolla. Philips Hue -sovelluksen uusi Security Center -turvakeskus tarjoaa uusia ominaisuuksia, jotka saa käyttöön lisätilauksesta.

Kamerat tuottavat 1080p-tasoista HD-videokuvaa sisällä ja ulkona, jopa yöllä pimeänäön ansiosta. Ne voivat generoida reaaliaikaisia hälytyksiä. Kaikki tallenteet on salattu päästä-päähän. Kameroista on johdollisia ja akullisia versioita sisä- ja ulkokäyttöön. Hinnat ovat paristasadasta eurosta 350 euroon asti, jolloin kameraan on lisätty valonheitin.

