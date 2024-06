Laajasta syöttöjännitevalikoimasta virtaa raiteille

Traco Power on esitellyt uudet DC-DC-muuntimet rautateille. Kompaktien 10, 30 ja 40 watin muuntimien erikoisuus on se, että ne tukevat erittäin laajaa 12:1-tulojännitealuetta.

Uutuudet ovat 1x1 tuuman THN 10UIR, sekä 2x1 tuuman TEN 30UIR ja TEN 40UIR. Tulojännite voi olla 9–75 tai 14–160 VDC. Kompaktit, täysin kapseloidut muuntimet tarjoavat paremman kestävyyden iskuja/värinää ja lämpöiskuja vastaan.

Korkea jopa 90 porosentin hyötysuhde antaa muuntimille tehokkaan lämpötila-alueen -40… +70°C (jäähdytyselementillä jopa 80°C). Erillisen pitokondensaattoriliitännän ansiosta ne täyttävät pidennetyt odotusaikavaatimukset ilman isoja tulokondensaattoreita.

Muuntimet on hyväksytty EN 50155- ja EN 61373-standardien mukaisesti eli ne täyttävät rautatie- ja kuljetusjärjestelmien vaatimukset. Kaikissa malleissa on 3 000 VDC:n I/O-eristysjännite, ja niissä on aktiivinen alijännitelukitus, kaukosäädettävä päälle/pois ja säädettävät lähdöt, jotta nämä muuntimet sopivat kaikkiin vaativiin sovelluksiin.

Lisätietoja täällä.