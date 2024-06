Panasonic toi tekoälyn kestävään työkannettavaan

Panasonic Connect on julkistanut Toughbook 40mk2:n, joka on samalla ensimmäisen tekoälyavusteista reunalaskentaa tukevan Toughbook-tietokone. Sen Intel AI Boost -neuroprosessori lisää huomattavasti tehokkuutta ja tarkkuutta eri toimialojen liikkuville työntekijöille.

14-tuumainen uutuus on yksi ensimmäisistä kovaan käyttöön kehitetyistä eli ns. rugged-tyyppisistä Windows 11 Pro -kannettavista, jossa on tekoälyavusteiset reunankäsittelyominaisuudet. Prosessorina on Intel Core Ultra 5 135H. Optiona prosessoriksi saa Intel Core Ultra7 165H -suorittimen.

Molemmissa prosessoreissa on oma tekoälypiirisarja, jonka avulla tietoja voidaan kerätä, tallentaa ja analysoida ilman tarvetta pilviyhteydelle ja vaikuttamatta laitteen yleiseen suorituskykyyn ja laskentatehoon. Tämä on erityisen hyödyllistä esimerkiksi kenttä- ja sotilashenkilöstölle, joka tarkastaa laitteita syrjäisissä paikoissa, joilla ei välttämättä ole pääsyä matkapuhelinverkkoon tai muuhun langattomaan yhteyteen ja joita tekoälyn tarjoama tiedonsyötön tehokkuuden lisäys ja inhimillisten virheiden vähentäminen voi auttaa työssään.

Esimerkiksi kenttätyöntekijät, joilla on pääsy laitteensa kytkentäkaavioihin ja kaavioihin, voivat yhdistää tekoälyä tukevan konenäön laitteen kameraan ja tarkistaa tarkasti, missä johtokytkentöjen tulisi olla. Lisäksi tekoälyprosessoreita voidaan käyttää tarkastusraporttien automaattiseen luomiseen, mikä säästää merkittävästi hallinnollista aikaa ja resursseja kentällä.

Toughbook 40mk2 on varustettu hyvillä yhteyksillä: se on yksi ensimmäisistä rugged-kannettavista, jotka tukevat uusinta Intel Wi-Fi 7 BE200 -määritystä. Suuremmat yhteysnopeudet (jopa 5,8 Gbps, yli kertaa Wi-Fi 6E:hen verrattuna) ja erittäin pieni viive antavat kenttähenkilöstölle mahdollisuuden hyödyntää luotettavaa ja äärimmäisen nopeaa tiedonsiirtoa toimistossa tai kenttätukikohdassa.

Etätyöntekijöille suunnitellussa uudessa Toughbook 40 -kannettavassa on valinnainen 4G- ja 5G-yhteys eSIM-tuella, jotka tarjoavat luotettavan tiedonsiirron liikkuvaan työhön.

Uusimmalla Toughbook 40 -kannettavalla on veden- ja pölynkeston IP66-luokitus, ja se kestää lämpötiloja -29 asteesta +64 °C:een.