Advantech: tarkkaa anturidataa LoRa-verkon yli

Teollisten IoT-ratkaisujen toimittaja Advantech on lanseerannut innovatiivisen EVA-2000-tuotesarjan, jonka langattomissa älyantureissa hyödynnetään LoRaWAN-teknologiaa. Innovatiiviselle tuotesarjalle on kysyntää teollisessa anturoinnissa, sillä uudet anturit takaavat optimaalisen tehon ja tiedonsiirron pitkäkin matkan päästä.

EVA-2000-sarja sisältää erilaisia anturimalleja, jotka on tarkoitettu esimerkiksi lämpötilan ja ilmankosteuden taikka vesivuotojen seurantaan. Tuotteet on suunniteltu vaativaan käyttöön teollisuusautomaatiossa, laitevalvonnassa ja ympäristöolosuhteiden seurannassa.

EVA-2000-sarjan anturit on suunniteltu keräämään ja välittämään dataa langattomasti pitkienkin matkojen päästä. Tässä apuna on matalan virrankulutuksen ja laajan toiminta-alueen takaava LoRaWAN-teknologia. Poikkeuksellisen vähäisen virrankulutuksen ansiosta akunkesto on hyvä myös virtalähteenä olevalla kahdella 3,6 V:n litium-ioniakulla.

Tuotesarjan erikoisuuksiin kuuluu 3-vaiheinen EVA-2210-virranmittausanturi, joka on varustettu kolmella 75 A:n irrotettavalla virtamuuntajalla. EVA-2210 on suunniteltu mittaamaan enintään 75 A:n laitevirtoja eri käyttösovelluksissa, esimerkiksi pumpuissa, puhallinmoottoreissa, kompressoreissa, tietokoneissa ja palvelimissa. Koska EVA-2210 ei edellytä erikoisempaa johdotusta, energiankulutus on huomattavasti tavallista vähäisempää myös hajautettujen laitteiden tapauksessa.

Toinen uutuus on EVA-2311, johon on integroitu pyöreäpäinen PT1000-lämpötila-anturi. Se sopii kahden metrin kaapelin ja IP67-suojausluokituksen ansiosta malli sopii käytettäväksi äärimmäisissä lämpötiloissa aina -70 °C:sta +200 °C:een asti.

EVA-2510 on puolestaan vesivuotoanturi, jota voidaan käyttää niin jäähdytys- kuin vedenkäsittelyjärjestelmissä. Sen avulla käyttäjät voivat havaita mahdollisia vikoja ja ongelmia jo ennen niiden ilmenemistä. Toiminnot ja ominaisuudet ovat hyödyksi varsinkin teollisuusprosesseissa, joissa tarvitaan tarkkoja ympäristöolosuhteiden mittauksia.

Kaikki EVA-2000-sarjan tuotteet toimivat saumattomasti yhteen Advantechin oman LoRa-verkon WISE-6610-reitittimen kanssa.