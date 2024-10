Entä jos Raspberry Pin teho ei riitä?

Raspberry Pi on äärimmäisen suosittu kehittäjien kortti, jota myydään miljoonittain. Mutta mitä tehdä silloin, jos Arm-pohjaisen prosessorin suorituskyky ei riitä? Yksi vaihtoehto on DF Robotin kehittämät Lattepanda-kortit, joissa tehoa tuovat Intelin x86-prosessorit.

Farnell on ilmoittanut, että se on aloittanut LattePanda Mu -laskentamoduulin, emolevyn ja aloitussarjan myynnin. Mu on uusin lisäys suosittuun LattePanda-valikoimaan.

LattePanda Mu on pienikokoinen x86-moduuli, jossa on Intelin neliytiminen N100-prosessori. Se yltää 3,4 GHz:n kellotaajuuteen. Yhdistelmä tarjoaa vankan suorituskyvyn ja moniajo-ominaisuudet useimmille sovelluksille. Pieni, mutta tehokas LattePanda Mu tukee useita käyttöjärjestelmiä, mukaan lukien Windows 10, Windows 11 ja Linux.

Farnellin korttitietokoneiden ohjelmapäällikkö Romain Soreaun mukaan LattePanda Mu sopii kaikille, jotka haluavat, että kortilla voi tehdä saman, mitä tavallisessa PC:ssä. - Tämä tarkoittaa tehokkaiden työkalujen, kuten Visual Studion tai NodeJS:n käyttöä.

LattePanda Mu:n avulla käyttäjät voivat vapaasti allokoida tarvittavat liitännät ja muototekijät kantolevyn suunnittelussa, olipa kyseessä sitten energiaa säästävä tai tehokas, 10 GbE-verkko varustettu NAS.

LattePanda Mu:n N100-prosessorin käsittely- ja salaus-/salauksenpurkuteho mahdollistaa useiden verkkokorttien käytön vaadittujen verkkotoimintojen saavuttamiseksi. Kantoaaltokorttiin voidaan lisätä muita toimintoja, jotta se voidaan rakentaa erittäin integroiduksi ja monipuoliseksi verkkoinfrastruktuuriksi.

Farnell myy uutuutta 110 punnan hintaan.