Pieni infrapunakamera tunnistaa läppärin käyttäjän

Usein läppäreihin asennetaan kameroita, joiden avulla tunnistetulle käyttäjälle voidaan poistaa lukitus automaattisesti. Näyttöjen reunukset käyvät kuitenkin yhä kapeammiksi, joten integroidun kameran pitää kutistua samaa tahtia.

Tähän haasteeseen on vastannut Omnivision. Se on esitellyt yksivärisen infrapunakameran, jonka suurin mitta on vain 3 millimetriä. OV0TA1B-kenno sopii näin hyhvin myös pienempiin kannettaviin tietokoneisiin, web-kameroihin ja IoT-laitteisiin. OV0TA1B on pienitehoinen laite, joka sopii erinomaisesti tekoälyyn perustuvaan ihmisen läsnäolon havaitsemiseen (HPD), kasvojen tunnistamiseen ja Always-On- eli AON-tekniikkaan.

OV0TA1B-kamera toimii standardilla 940 nanometrin taajuudella. Se toimitetaan joko IR- tai monoväriversiona asiakkaan suunnittelutarpeiden mukaan, jos järjestelmässä on toinen erillinen RGB-kamera. Kennon pikselikoko on kaksi mikronia. Se perustuu PureCel-pikselitekniikkaan, joka takaa korkean suorituskyvyn ja herkkyyden.

OV0TA1B voi kuvata 440 x 360 resoluutiolla 30 kuvaa sekunnissa. 220 x 180 pikselin kenno kuluttaa 2,58 milliwattia 3 ruudun sekuntinopeudella kuvatessaan. Lisätietoja täällä.