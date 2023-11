Aiempaa älykkäämmät ja integroidummat teknologiat ovat muuttaneet ja mullistaneet elämäämme kännyköistä lähtien aina siihen asti, miten teemme työtä kollegoidemme kanssa tai hoidamme ostokset. Käymme nyt läpi valtavaa muutosta, kun tekoäly ja reunalaskenta tehostavat eri toimialoja ja toimintoja. Odotan mielenkiinnolla, mitä yllätyksiä näemme vuoden 2023 jälkeen, kirjoittaa Lenovon maajohtaja Eero Tainio.

Pohjois-Atlantin puolustusliitto NATO on hyväksynyt a4ESSOR-konsortion kehittämän HDRWF-aaltomuodon (ESSOR High Data Rate Waveform) radioiden taktisen tiedonsiirron yhteentoimivuuden standardiksi. Oululainen Bittium on ollut yksi a4ESSOR-konsortion partnereista sen perustamisesta saakka.

Intel on ollut ikuisuudelta tuntuvan ajan puolijohdemarkkinoiden suurin yritys, mitä nyt Samsung käväisi kärjessä DRAM-markkinoiden hurjan kasvun aikana. Jo ensi vuonna kärkeen on nousemassa uusi yritys, kun valtaisia tekoälybuumi nostaa Nvidian listan kärkeen.

Globaaliin teleyhtiöön Lyca Mobileen kohdistui raju hyökkäys, joka häiritsi yhtiön palveluita useissa maissa. Seuraava hyökkäys on vain ajan kysymys, joten siihen on tärkeää varautua jo etukäteen, kirjoittaa TEHTRIS-tietoturvayhtiön aluejohtaja Torben Clemmensen.

Modulaarisuus, silmukan irrotustoiminto ja jopa SIL 3 -tasoinen signaalijohtimien vikavalvonta IEC/EN 61508 -standardin mukaisesti - nämä ominaisuudet yhdistyvät Pepperl+Fuchsin uudessa M-LB-4000-ylijännitesuojajärjestelmässä. Laitteet rajoittavat signaalijohtimiin indusoituneita transientteja, joita saattaa syntyä esimerkiksi salamaniskusta tai hakkurivirtalähteistä.

Thunderbolt-väylän 4-versio valmistui jo pari vuotta sitten, mutta monissa laitetyypeissä liitäntää ei vielä olla nähty. Nyt QNAP on esitellyt maailman ensimmäisen Thunderbolt 4 -liitäntää tukevan NAS- eli verkkotallennuslaitteen.

Tamperelainen Wirepas on kehittänyt 5G-verkkoihin mesh-tyyppisen IoT-tekniikan, joka on suorituskyvyltään mullistava. Nyt nimellä DECT NR+ standardoitu tekniikka pääsee tositoimiin, kun sillä siirretään mittausdataa Meter&Controlin uudessa sähköälymittarissa.

Nokia Säätiö edistää ja tukee suomalaista tieteen kehittämistä ja opetustoimintaa tieto- ja teletekniikan sekä niihin liittyvillä tieteenaloilla. Antti Räisänen tunnetaan korkeisiin radiotaajuuksiin liittyvän tieteellisen tutkimuksen uranuurtajana sekä intohimoisena radiotekniikan opetuksen kehittäjänä.

Qualcomm on julkistanut keskihintaluokan älypuhelimiin uuden Snapdragon 7 Gen 3 -mobiilialustan, joka kaventaa eroa lippulaivaluokan puhelimissa käytettyihin prosessoreihin.

Microsoft esitteli jo keväällä tekoälyyn perustuvan Copilotin, joka integroidaan osaksi yhtiön 365-toimistopakettia. Nyt tätä ”apukuskia” ollaan vyöryttämässä yrityksille. Se lupaa mullistaa isot osa nykyisiä toimistotyön rutiineja.

Amerikkalainen komponenttien verkkojakelija Mouser Electronics valitsi Euroopan alueen yhdennetoista asiakaspalvelukeskuksen sijaintipaikaksi Liettuan Vilnan. Tiedossa on, että myös Suomea harkittiin keskuksen sijainniksi, mutta ainakin vielä tätä ei tapahtunut.

Vihreä siirtymä on nostanut sähköistämisen eri sektoreilla todella merkittävään rooliin ja tätä buumia haluaa hyödyntää myös Helsingin Messukeskus. Luvassa on uusi kansainvälinen ammattitapahtuma Sähkö-Electricity, joka järjestetään joka toinen vuosi. Tapahtuma on suora kilpailija Jyväskylän suosituille Sähkömessuille eli Sähkö, Tele, Valo & AV:lle.

Nokia on liittnyt mukaan UEC-ryhmään (Ultra Ethernet Consortium), joka pyrkii kehittämään seuraavan tekoäly- ja HPC-ympäristöjä tukevia Ethernet-spesifikaatioita ja ohjelmistorajapintoja. Nokialla on konsortiolle paljon annettavaa pitkän determinististen verkkojen rakentamiskokemuksensa myötä.

Check Point Researchin (CPR) äskettäin tekemässä tutkimuksessa Linux- ja Windows-järjestelmiin kohdistuvien kiristysohjelmien perusteellinen tutkimus valaisee kyberuhkien kehittyviä trendejä. Uusien lukujen perusteella lunnasohjelmahyökkäykset Linux-järjestelmiin, erityisesti ESXi-järjestelmiin, ovat lisääntyneet viime vuosina.

Teknologian läpimurron jälkeen Northvolt on ylpeä voidessaan lisätä natriumioneja kennovalikoimaansa, mikä mahdollistaa kustannustehokkaiden ja kestävien energian varastointijärjestelmien laajentamisen maailmanlaajuisesti.

Nokia kertoo toimittavansa japanilaiselle matkapuhelinoperaattori NTT DoCoMolle Open RAN -yhteensopivan 5G AirScale -kantataajuusratkaisun, joka sisältää sekä CU- (Centralized Unit) että DU-ohjelmistot (Distributed Unit). Nokian Open RAN -yhteensopivuus mahdollistaa sen, että DoCoMo voi valita radioyksiköt muilta toimittajilta.

Osana uusimpia 5G-standardeja eli 3GPP:n Release 17 -määrityksiä markkinoille on tulossa erityisesti 5G NR -verkkoihin suunniteltu IoT-tekniikka. Sitä kutsutaan nimellä RedCap. Taiwanilainen MediaTek on nyt ensimmäisenä esitellyt kaupalliset piirit, joissa RedCap voidaan viedä erilaisiin puettaviin ja IoT-laitteisiin.

TrendForce ennustaa, että tänä vuonna myydään 167 miljoonaa kannettavaa tietokonetta. Määrä on 10,2 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Ensi vuonna kuvassa on 3,2 prosentin kasvua ja toimitusten määrän uskotaan kasvavan 172 miljoonaan.

OnePlus on julkistamassa seuraavaa lippulaivamalliaan Kiinassa jo lähiaikoina. Tulevan 12-malli näyttöä on ennakkokaavailuissa jo ehditty kehua mobiilimarkkinoiden historian parhaasi. Näyttö on kehitetty yhdessä valmistaja BOE:n kanssa.

MLCC-komponenttia valittaessa on tärkeää ottaa huomioon eri ominaisuudet laajasti. Lämpötilakertoimen lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota ED-esijännite eli sovellettavalla tasajännitteellä tapahtuva kapasitanssin vaihtelu, esittää Samsung Electro-Mechanics.