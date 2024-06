OPINION

Yritysten tekoälyn tulevaisuus ei synny vain datasta – tarvitaan oikeita tietoja

Tekoälyn luvataan mullistavan monia liiketoiminnan osa-alueita. Lukuisilta yrityksiltä kuitenkin puuttuu varmuus siitä, miten kokeilusta siirrytään täysimittaiseen tuotantoon ja lisäarvon toteuttamiseen, kirjoittaa Salesforce Suomen maajohtaja Taira Tepponen.

Nykyisessä digitaalisessa maisemassa yritykset kamppailevat eri järjestelmissä hajallaan olevien tietosaarekkeiden kanssa. Ei ihme, että monen työntekijän on vaikea luottaa tekoälyjärjestelmiä kouluttavaan dataan tai saada järjestelmistä kaipaamaansa hyötyä irti.

Salesforcen tutkimuksen mukaan jopa yli 70 prosenttia sovelluksista on täysin irrallaan yrityksen muista järjestelmistä. Lisäksi 80 prosenttia liiketoimintajohtajista kamppailee tiedon pirstoutumisen ja datasiilojen kanssa.

Järjestimme kesäkuun alussa vuotuisen World Tour Essentials -tapahtuman Helsingin Musiikkitalossa. Yksi tekoälyn konkretiaa esitelleen tapahtuman pääpuhujista oli Gartnerilla pitkän uran tehnyt Ed Thompson, joka toimii nykyisin Salesforcen markkinastrategina. Hän nimesi tekoälyn suurimmaksi teknologiseksi innovaatioksi sitten internetin.

Thompsonin mukaan monen yrityksen tekoälymatkan hidasteena on kuitenkin data, joka on vielä harvoin valmista tekoälyn polttoaineena käytettäväksi. Siksi Thompson ohjeisti yleisöä olemaan syöttämättä kaikkea tietoa tekoälylle ja aloittamaan sen sijaan datasta, joka on varmasti luotettavaa.

Vain tietonsa keskittämällä yritysten on mahdollista saada kattava kokonaiskuva omasta liiketoiminnastaan ja kasvattaa asiakasymmärrystään. Luotettava tietoperusta ja tekoälyn integrointi yrityksen työnkulkuun ovat avainasemassa tekoälystrategian onnistumisessa. Tästä saatiin monta erinomaista käytännön esimerkkiä Musiikkitalossa.

Konkreettisista hyödyistä Finnairin Tiina Vesterinen antoi WTE:ssä esimerkin, miten datan ja automaation avulla voidaan nopeuttaa lentoyhtiön toimintaa: Asiakas saa tiedon lennon muutoksesta välittömästi, koska taustalla on tapahtumapohjainen arkkitehtuuri. Marketing Cloudin avulla se mahdollistaa nopean asiakasviestinnän häiriötilanteessa.

Vesterisen mukaan ensimmäiset AI-kokeilut Salesforce-alustalla ovat vaikuttaneet lupaavilta ja mahdollistavat osaltaan tulevaisuudessa entistäkin saumattomamman asiakaskokemuksen.

Normaalin työnkulun ulkopuolella olevien tietojen hyödyntäminen mahdollistaa paremman analysoinnin, päätöksenteon ja tekoälyn automaation, kun siihen ankkuroidaan asiakas- ja liiketoimintatiedot sekä metadata. Näin syntyy yhteinen kieli, joka integroi kaikki sovellukset tuottamaan luotettavaa, tietopohjaista liiketoimintaetua.

Esimerkkinä tästä on reaaliaikainen tieto siitä, että potentiaalinen asiakas on juuri vieraillut yrityksen verkkosivustolla. Aiemmin myyntiedustajat eivät olisi voineet tietää tätä ilman manuaalista tietojen hakemista.

Tekoälyn onnistunut käyttöönotto nojaa aina luottamukseen. Kun tieto on mahdollisimman tarkkaa, on tekoälyn mahdollista toimia luotettavasti. Siksi yritysten on yhdistettävä ja myös puhdistettava oma tietonsa.

Tekoälykokeilusta tuotantoon kykenevät siirtymään ne yritykset, joissa pystytään rakentamaan kokonaisvaltainen tietoperusta ja luottamus, sekä tarjoamaan hyödynnettävää tekoälyä työntekijöille. Näin voidaan kasvattaa työntekijätyytyväisyyttä, asiakasuskollisuutta ja liiketoimintaa.

Taira Tepponen, maajohtaja, Salesforce Suomi