OPINION

Onko tekoäly-PC pelkkää hypeä?

On reilua sanoa, että AI PC ovat nopeasti nousemassa merkittäväksi puheenaiheeksi niin toimittajien kuin organisaatioiden keskuudessa. Yrityksille, jotka harkitsevat laitteidensa päivittämistä, oikean valinnan tekeminen ei ole koskaan ollut tärkeämpää, kirjoittaa Kingston Technologyn strategisesta markkinoinnista vastaava Elliot Jones.

Mikä on AI-PC? Kyse on tietokoneesta, jossa on erillinen piirisarja, joka onsuunniteltu käsittelemään tekoälysovelluksia ja hyödyntämään tekoälyä suorituskyvyn parantamiseen, turvallisuuden lisäämiseen ja henkilökohtaisemman käyttökokemuksen tarjoamiseen.

Tekoälyllä toimivat ohjelmat eivät ole mitään uutta, mutta PC, joissa on neuroprosessoriyksiköitä (NPUs), jotka on suunniteltu parantamaan koneoppimistehtäviä ovat suhteellisen uusi laiteluokka. AI-pohjaisten chatbotien, kuten ChatGPT:n nousun myötä olemme kuulleet paljon suurista kielimalleista (LLMs) – algoritmeista, jotka koneoppimisen ja suurten tietoaineistojen kautta pystyvät ymmärtämään ja tuottamaan ihmisen kieltä.

AI-PC toimii vastaavalla tavalla pienemmässä, paikallisemmassa mittakaavassa, käyttäen pieniä kielimalleja (SLMs). Ne ovat rajallisempia, mutta soveltuvat paremmin yksittäisten laitteiden optimointiin ja tarkempien ja kohdennetumpien tehtävien suorittamiseen. Yksi SLM-mallien keskeinen etu on kyky siirtää valikoivasti dataa koneen fyysisen tallennuksen ja pilvitallennusverkkojen välillä, minkä tarjoaa parhaat puolet molemmista maailmoista.

Turvallisuus ja yksityisyys

Tekoäly ja pilvipalvelut muuttavat yhdessä yritysten toimintaa, ja Synergy Research Groupin mukaan suurin osa pilvi-infrastruktuuripalvelumarkkinoiden 20 prosentin vuosikasvusta perustuu generatiivisen tekoälyn teknologiaan ja palveluihin. Organisaatiot voivat nyt hyödyntää "plug and play" -tyyppisiä tekoälysovelluksia, jotka on isännöity pilvessä, ilman huolta omasta paikallisesta tallennuksesta.

Vaikka pilvipalvelut ovat epäilemättä tehneet tekoälysovelluksista huomattavasti helpommin saavutettavia yrityksille, niihin liittyy myös tietoturvariskejä. Monet organisaatiot eivät ehkä ole tietoisia siitä, mitä seurauksia herkkien tietojen lähettäminen julkisiin, pilvipohjaisiin tekoälymalleihin voi aiheuttaa, sillä ne voivat olla alttiita tietomurroille. Yritykset, jotka käyttävät AI-PCtä, voivat vähentää tätä potentiaalista vahinkoa pohtimalla tarkkaan, mitkä tiedot on sopivaa antaa kolmannen osapuolen pilveen ja mitkä olisi paras pitää talon sisällä ja laitteella.

Vaikka kyberhyökkäys tapahtuisikin tai jos pilvi olisi saavuttamattomissa yhteysongelmien vuoksi, paikalliset tekoälymallit voisivat silti mahdollistaa yrityksesi tekoälytoimintojen käytön tämän ajan. Hän kuitenkin korostaa, että vahvoja turvatoimia tarvitaan edelleen paikallisia uhkia, kuten manipulointia tai haittaohjelmia, vastaan, ja kehottaa yrityksiä omaksumaan "kattavan lähestymistavan", johon sisältyy turvallinen mallikoulutus, tiedon salaaminen ja jatkuva uhkien seuranta.

Missä mennään nyt?

Monet ovat ennustaneet vuoden 2024 olevan "AI-PC:n vuosi" – mutta pitääkö tämä paikkansa? Markkina-analyytikot ovat johdonmukaisia ennusteissaan ja odottavat noin 50 miljoonan AI-PC:n toimitusta vuonna 2024. Tämä tarkoittaa, että joka viides myyty tietokone olisi AI-PC. Gartnerin mukaan osuus kasvaa 43 prosenttiin ensi vuonna ja IDC odottaa lukeman kasvavan 60 prosenttiin ennen vuoden 2027 loppua.

Tämä kaikki viittaa siihen, että AI-PC on pian normi, mutta mihin niitä käytämme? Monet AI-PC -optimoidut sovellukset ovat tällä hetkellä käytössä videokonferensseissa ja projektinhallinnassa – kuten Zoom, Slack tai Webex – tai luovien työkalujen, kuten Adobe, Audacity tai GIMP, yhteydessä.

AI-asiantuntija Rob May toimii Ramsac-yhtiön toimitusjohtajana ja Institute of Directorsin Iso-Britannian kyberturvallisuuslähettiläänä. Hän sanoi Kingston Technologyn haastattelussa, että tämä saattaa viitata tämän teknologian käytön suppeuteen. May ehdottaa edelleen, että nämä sovellukset ovat esimerkki "tekoälyn integroinnin alkuvaiheista" ja että kasvuvaraa on vielä runsaasti.

- Tekoälyä kohdennetaan alueille, joilla on suuri kysyntä ja selkeät hyödyt tekoälyn parantamisesta, ja vaikka painopiste saattaa näyttää kapealta, mielestäni se on ilmeinen aloituskohta, hän sanoo.

- En siis usko, että näennäinen monimuotoisuuden puute pitäisi olla huolenaihe, vaan näen sen kehittyvänä maisemana. Kun tekoälyteknologia kehittyy ja tulee helpommin saavutettavaksi, sen sovellukset odotetaan monipuolistuvan huomattavasti, ja nykyiset kohdealueet toimivat testikenttänä. Uskon myös, että nämä sovellukset parantavat laitteisto- ja ohjelmistoekosysteemejä, jotka sitten luovat perustan laajemmalle tekoälyintegraatiolle, May totesi.

Milloin päivittää?

AI-PC muuttaa tapaa, jolla työskentelemme, minkä vuoksi IT-päälliköitä saattaa houkuttaa ostaa välittömästi ja hyödyntää parannettua tuottavuutta, parempaa turvallisuutta ja yksityisyyttä sekä alhaisempaa järjestelmän viivettä. Jotkut yritykset saattavat kuitenkin päättää odottaa pidempään, koska uusi teknologia on usein aluksi kalliimpaa ja sovellukset ovat vielä suhteellisen rajallisia.

Nopeasti muuttuvilla markkinoilla saatat ostaa itsellesi aikaa päivittämällä olemassa olevia järjestelmiäsi uusimman sukupolven DDR5-muistilla ja NVMe SSD-levyillä, jotta saat parhaan hyödyn nousevista tekoälysovelluksista. Suurin osa tästä riippuu budjetista, vaatimuksista ja siitä, missä vaiheessa työpaikkasi teknologiapäivityssykli on. Jos päälliköt päättävät ostaa uusia AI-PC-koneita, heidän tulisi varoa malleja, joissa osat on juotettu emolevyyn sen sijaan, että ne olisivat liitettävissä, mikä voi johtaa riittämättömään tallennukseen, muistiin ja toiminnallisuuteen.

IT-päälliköiden tulisi miettiä tarkkaan korvauskustannuksia suhteessa yrityksen tarpeisiin – ei vain nyt, vaan myös muutaman vuoden kuluttua. Kun tekoälysovellukset keräävät dataa käyttäjien mieltymyksistä ja siitä, miten he käyttävät järjestelmiään, tämä lisää työpaikan tallennus- ja muistivaatimuksia. On liian helppoa aliarvioida vaatimuksia AI-PCtä käyttöönotettaessa. Tämä on virhe, josta voi joutua maksamaan jopa viiden vuoden ajan, mikä tarkoittaa, että todellakin kannattaa ajatella pitkälle tulevaisuuteen.

Elliott Jones, B2B Strategic Marketing, Kingston Technology EMEA