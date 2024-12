OPINION

Tekoäly edellyttää yhä nopeampia verkkoja

Kestävä digitaalinen infrastruktuuri on kriittinen, jotta tietoliikenneverkot voidaan tehokkaasti valjastaa tekoälyinnovaatioiden ja pilvipohjaisten palveluiden tarpeisiin. Tekoälyyn liittyvien datarikkaiden sovellusten lisääntyvä kysyntä edellyttää tietoliikenneverkkoa, joka kykenee käsittelemään suuria tietomääriä alhaisella viiveellä, kirjoittaa Orange Businessin kumppaniratkaisuista vastaava Carl Hansson.

Tekoälyohjatut tietovirrat vaativat ketteryyttä ja joustavuutta useissa verkkoympäristöissä. Tämä tarkoittaa, että nykypäivän digitaalisten infrastruktuurien tulee pystyä käsittelemään täysin uudenlaista dataliikennettä.

Kokemukseni mukaan organisaatioiden tulisi kehittää tietoliikenneverkkostrategia, joka ensinnäkin on tulevaisuudenkestävä. Käyttötapaukset, jotka osoittavat, missä ja miten tekoälyä hyödynnetään liiketoiminnassa, auttavat ymmärtämään tietoliikenneverkon vaatimuksia ja muutoksen suuntia.

Lisäksi verkon pitäisi priorisoida turvallisuutta ja säädösten noudattamista. Tekoälyn myötä datan hallinta muuttuu yhä hajautetummaksi, mikä vaikeuttaa turvallista tietojen siirtoa. Yritysten on varmistettava, että heillä on vahvat fyysiset ja sääntelyyn perustuvat suojaukset eri verkkoympäristöissä. Samalla verkkojen on täytettävä säädösten vaatimukset ja kyettävä mukautumaan niihin.

Verkkoja pitäisi myös pystyä hallitsemaan tehokkaasti. Tietoliikenneverkko voi myös auttaa välttämään tekoälyn käytön yleisiä haittoja, kuten hyökkäyksiä. Yrityksillä on oltava selkeä näkyvyys infrastruktuuriinsa, mukaan lukien tietoliikenneverkkoon, sekä tieto siitä, kuka hallitsee dataa ja mistä se tulee. Luotettava verkko luo pohjan myös tekoälyratkaisujen syötettävän datan luotettavuudelle.

Verkon ruuhkien hallinnan merkitys kasvaa, ja kun verkkoliikenne kasvaa, liikennemallit ja tietoliikenneverkon vaatimukset muuttuvat. Jos näitä ei hallita oikein, pullonkauloja ja viiveitä voi syntyä. Esimerkiksi globaalin kriisin aikana tietoliikenneverkon on oltava valmis täyttämään palvelutasosopimukset käyttäjien ja datan välisistä haasteista huolimatta.

Suurin haaste piilee digitaalisen infrastruktuurin rakentamisessa, joka tasapainottelee neljän ominaisuuden välillä: suorituskyky, turvallisuus, joustavuus ja kustannustehokkuus. Pilven, tietoliikenneverkon ja kyberturvallisuuden keskinäinen riippuvuus lisää kuitenkin väistämättä monimutkaisuutta.

Tekoälyn jatkaessa liiketoiminnan muokkaamista tietoliikenneverkkojen ja digitaalisten infrastruktuurien uudelleenajattelu tulee olemaan kriittistä menestyksen kannalta.