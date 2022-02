JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. TECHNICAL ARTICLES Kun kyse on senteistä - RTK optimoi sijaintitiedon Tietoja Kirjoittanut Veijo Ojanperä Julkaistu: 16.02.2022 Ruohonleikkurit, lakaisukoneet, pizzataksit ja jätehuolto suorittavat palvelunsa lähitulevaisuudessa ilman ihmisen apua. Lentävät droonit voisivat ottaa hoitaakseen hengenvaarallisia tehtäviä, kuten pilvenpiirtäjien ikkunoiden puhdistuksen tai sähköpylväiden puhdistamisen ilman kauko-ohjainta. Kaikki tämä onnistuu tekoälyn avulla, kunhan käytössä on entistä tarkemmin sijainnin määrittävä anturitekniikka. Artikkelin on kirjoittanut Bernd Hantsche. Hän toimii sulautettujen ja langattomien tuotteiden markkinoinnin johtajana Rutronikilla. Perinteiset GNSS-vastaanottimet eivät pystyneet tähän huolimatta GPS-, Beidou-, Galileo- tai Glonass-järjestelmien jatkuvasta kehittämisestä ja parantamisesta. Nykyisestä satelliittikonstellaatiosta riippuen määritetty sijainti voi olla useiden metrien päässä myös hyvissä olosuhteissa. Tämä on kohtalokasta tilanteissa, joissa tarvitaan suurempaa tarkkuutta. Esimerkiksi maataloudessa, jos autonomisesti ajavat koneet lannoittavat kolme metriä varsinaisen kasvirivin vierestä tai poistavat oksia kokonaan muutaman senttimetrin sijasta tämä johtaisi huomattaviin satomenetyksiin ja siten rahallisiin menetyksiin. Sijainnin määrittämiseen tarkoitettujen antureiden osalta optiset ja akustiset menetelmät häviävät yleensä sähkömagneettisille aalloille. Teknologialla on lukemattomia etuja, ja siitä on nyt tullut edullinen useimpiin sovelluksiin. Bluetooth 5.1:stä lähtien uudet paikannustoiminnot ovat saatavissa signaalin tulokulman (AoA) ja lähtökulman (AoD) perusteella. UWB:n tai WiFin kanssa tämä on tunnettu jo jonkin aikaa nimellä Real Time Location System (RTLS). Suurin haitta tähän mennessä on ollut tähän tarvittavan laitteiston asennuksen kustannustehokkuus. Myös radioprotokollat, kuten ANT tai RFID-lähettimien kiinnitys, voivat olla mielenkiintoinen ratkaisu. Erityisesti ulkokäytössä satelliittipohjaiset järjestelmät ovat kuitenkin osoittautuneet parhaiksi, sillä useimmat vaihtoehtoiset tekniikat eivät sovellu moniin sovelluksiin tai ole taloudellisesti houkuttelevia muuttuvan sijainnin ja riittämättömän tarkkuuden vuoksi. Uusilla markkinoilla, kuten älykkään viljelyn tai robotiikan kaltaisten sovellusalueiden lisääntyessä, myös senttimetrin tarkkojen paikannusratkaisujen hinnat laskevat vähitellen. RTK-virheenkorjaus tuo täsmällisen sijainnin Maanmittaukset eivät olisi enää mahdollisia ilman satelliittinavigointijärjestelmiä. Jos mittauksella tarkasti määritetty sijainti määritellään referenssiasemaksi ja sijainti määritetään sitten GNSS-vastaanottimella, poikkeamasta on mahdollista määrittää tarkasti GNSS-virhe. Jos taivasta analysoidaan tästä paikasta, saadaan paljon tietoa nykyisestä satelliittikonstellaatiosta ja signaalin taitekulmasta pallonpuoliskoon nähden. Näitä määritettyjä tietoja voidaan pitää pätevinä ilman merkittäviä poikkeamia noin 50 kilometrin säteellä. Vain suuremmilla etäisyyksillä katselukulmat satelliitteihin tai ilmakehän kerrosten paksuudet ja siten taitekulmat muuttuisivat huomattavasti. Jos 50 kilometrin säteellä oleva liikkuva kohde vastaanottaa nyt tämän tarkasti määritetyn sijaintivirheen vertailuasemalta, se voi soveltaa tunnettua virhettä korjatakseen mitatun GNSS-paikan. Tuloksena olisi paikannus, jossa virhemarginaali olisi vain yhdestä kahteen senttimetriä tavallisen kolmen tai viiden metrin sijaan. Tämä johtaa täysin uusiin käyttöalueisiin automaattitrukeille maataloudessa ja logistiikassa tai esimerkiksi dronneille. Tunnetun referenssivirheen aikasynkronisella lähetyksellä tapahtuvaa virheenkorjausta kutsutaan reaaliaikaiseksi kinemaattiseksi korjaukseksi (RTK). Sovelluksesta riippuen asiakkaat voivat saada pääsyn lähimpään referenssiasemaan kaupallisilta RTK/CORS-verkkopalveluntarjoajilta, kuten SAPOS, APOS, AGNES tai RTK Clue (lisäesimerkkejä löytyy Rutronikin verkkosivuilta, mistä tulee paljon joustavuutta paikannukseen. Vaihtoehtoisesti voidaan asettaa omat tukikohdat, mikä on pitkällä aikavälillä edullisempaa jatkuvalle käyttöalueelle, kuten maataloudessa. Useimmilla viljelijöillä on peltonsa 50 kilometrin sisällä, joten GNSS-vastaanottimen sijoittaminen tilalle, ja sijaintivirheen lähettäminen verkossa on järkevää. Pelloilla traktori myös määrittäisi sijainnin GNSS:n kautta ja korjaisi määritetyn virheen paikallisesti tilalla mobiiliradion välityksellä. Maatalouden erikoiskoneiden vuokrauksessa, joita käytetään eilen ulkomailla pelloilla Baijerissa, tänään Itä-Friisissä ja huomenna Puolassa, on käytettävä verkko-operaattoreiden CORS-palvelua (Continuously Operating Reference Stations, ulkoiset jatkuvasti toimivat viiteasemat). Ne, kuten matkapuhelinoperaattorit, ovat sijoittaneet tukiasemansa riittävän lähelle ja kaupallistaneet niiden käytön. SoC vai moduuli? Yksi koko ei sovi kaikkeen Unicore Communicationsin avulla Rutronikilla on valikoimissaan johtava RTK-yhteensopivien GNSS-ratkaisujen toimittaja. Navigointimoduulien, -korttien, -laitteiden ja -sarjojen portfolion perustana ovat Unicoren itsensä valmistamat puolijohdesirut. Esimerkiksi UFirebird UC6226 on standardi SoC-tyyppinen GNSS-järjestelmä sirulla, jolla on erityisen pieni virrankulutus. RTK-ratkaisut puolestaan perustuvat Nebulas-II UC4C0:aan, jolla on tehokkaampi moniytiminen laskentayksikkö ja tuki Galileo-, QZSS-, Glonass-, Beidou- ja Navstar GPS -järjestelmille. Tällaiseen paikannuspiiriin perustuvan järjestelmän suunnittelu on erittäin vaativaa ja sitä suositellaan vain kokeneille suurtaajuuksisten piirien suunnittelutaloille. Moduulissa tai kortilla korkeataajuinen prosessointi, suodatus ja signaalin vahvistus on jo toteutettu ja suojattu mahdollisimman hyvin ympäröivien piirien osien ulkoisilta vaikutuksilta. Vastaavat esisertifioinnit lyhentävät kehitysaikaa, minimoivat riskiä ja säästävät investointikustannuksissa. Näin ollen ne ovat parempi vaihtoehto useimpiin suunniteltuihin sovelluksiin. UB4B0 on ​​monijärjestelmäinen GNSS-ratkaisu, joka perustuu Nebulas-II -järjestelmäpiiriin. Sen 432 kanavaa tarjoavat riittävästi tilaa vastaanotettujen signaalien arvioimiseen ja parhaiden käyttämiseen sijainnin laskemiseen. RTK-tarkkuus on 1 cm +1 ppm vaakasuunnassa ja 1,5 cm +1 ppm pystysuunnassa. NMEA-0183-piirille on viestintään saatavissa sarjaliitännän lisäksi myös Ethernet-liitäntä, USB (Host & Device), 1PPS-signaalilähtö ja liitäntä ulkoisen kellosignaalin valinnaista käyttöä varten. Kortissa on myös nopea kantoaaltovaiheen polariteettitunnistus ja monitiehäiriöiden tunnistus. UB4B0 soveltuu käytettäväksi paikannusta täydentävässä GBAS-järjestelmässä (Ground-Based Augmentation System) sekä integroitavaksi CORS-verkkoihin. Moduulia käytetään jo useissa mittaus- ja kartoituslaitteissa, joilla on korkeimmat tekniset vaatimukset, jotka vaativat erityisen suurta tarkkuutta. 100 x 60 x 11,4 millimetrin moduulin lisäksi Unicore Communications tarjoaa kehittyneemmän UB4B0M-miniversion, jonka mitat ovat vain 46 x 71 x 9 millimetriä. Siinäkään ei toimivuudesta tai suorituskyvystä tarvitse tinkiä. UB482 soveltuu käytettäväksi myös pienissä asennustiloissa 46 x 71 millimetrin kokoisena. Sekä suunta- että sijaintitiedot voidaan lähettää samanaikaisesti jopa 20 Hz:n taajuudella. UB482 toimii jo ammattimaisissa siirtosovelluksissa, kuten maatalouskoneissa ja dronelennokeissa. GNSS-korttien moduuliversioissa erityisen korkean taajuuden kannalta kriittiset piiriosat on jo rakennettu ja esisertifioitu. Asiakkaan tulee vain lisätä ympäröivä oheislaitteisto. AEC-Q104- ja IATF16949-sertifioitu UM220-IV NV-moduuli perustuu UC6226-järjestelmäpiiriin ja integroidun MEMS- ja matkamittarituen ansiosta soveltuu myös lokipaikannukseen (dead reckoning) esimerkiksi navigoitaessa tunnelijärjestelmien läpi. Saatavilla on myös valikoima pienitehoisia standardeja GNSS-moduuleja sekä kehityssarjoja kaikille versioille. Tarjolla on valmiita metallipintaisia vastaanotinkoteloita, jotka voidaan liittää suoraan kannettavaan tietokoneeseen. Ne eivät ainoastaan tarjoa nopeaa oman CORS-tukiaseman käyttöönottoa, vaan niitä voidaan käyttää myös kenttätesteihin tai tuotearviointitarkoituksiin. Kun kyse on senteistä Rutronik on vakuuttunut RTK-teknologian tärkeydestä ja sen positiivisesta vaikutuksesta nopeasti kehittyvillä kohdemarkkinoilla, kuten automaattitrukeissa, dronelennokeissa, roboteissa ja älykkäässä viljelyssä. RTK on yhä enemmän tulossa korvaamaan tavallisia satelliittivastaanottimia, sillä jatkuvasti tarkemmat paikannustulokset tarjoavat ratkaisevan kilpailuedun, vaikka tekniikka vaatiikin hieman suurempia investointeja hintojen laskusta huolimatta. Rutronik langattoman tekniikan osaamiskeskus (Wireless Competence Center) tarjoaa yhdessä Unicoren kanssa viimeisimpien huippuratkaisujen lisäksi yksilöllistä tuote- ja järjestelmäkonsultointia, joka esittelee lisäksi antennikonsepteja, teholähteitä ja korjausarvojen radiotiedonsiirtoa. Rutronik voi hyödyntää noin 250 muun elektroniikkatoimittajan valikoimaa, joten se voi koota täydellisen GNSS-järjestelmän jokaiselle halutulle sovellukselle - korkean suorituskyvyn Xeon-palvelimista pilvipohjaiseen laitehallintaan valinnaisilla georajaussäännöillä (geo-fencing) ja tilaa osoittavine ledeineen. Rutronik perusti jo vuonna 2005 langattoman tekniikan osaamiskeskuksensa voidakseen tarjota asiakkailleen mobiiliradio- ja GPS-sovellusten kehitystyössä teknisesti asiantuntevaa tukea. Viimeisten seitsemäntoista vuoden aikana tuotevalikoimaan on aina kuulunut kahdesta neljään GNSS-vastaanottimien toimittajaa, jotka kaikki ovat pyrkineet tarjoamaan parasta mahdollista koulutusta tuotemarkkinoijille ja sovellusinsinöörien tiimille. Vuonna 2019 jakelija kutsui asiakkaansa Euroopan avaruusoperaatiokeskukseen (ESOC) Darmstadtiin, joka on yksi Euroopan avaruusjärjestön (ESA) toimintakeskuksista. Siellä Galileo-insinöörit antoivat heille näkemyksiä eurooppalaisen paikannusjärjestelmän teknologiasta, ylläpidosta ja laajentamisesta. Lisäksi he saivat oppia työskentelystä GPS-, Glonass- ja Beidou-tiimien kanssa. Miksi usean GNSS-järjestelmän vastaanottimet voivat määrittää sijaintinsa nopeammin kuin GPS-vastaanottimet kaupunkien kanjoneissa, on nyt yhtä selvää kuin pienempi TTFF-virrankulutus pidemmän aikakatkon jälkeen. Sekä aloitusaikaa että virrankulutusta voitaisiin mahdollisesti edelleen optimoida nettiyhteyden avulla, esimerkiksi lataamalla planeettojen asemaa kuvaavat efemeridi- ja almanakkadatapaketit palvelimelta satelliitin sijaan mobiiliradion kautta. Näillä viritystoimenpiteillä ei kuitenkaan ole vaikutusta määritetyn paikan virheeseen. View the discussion thread. Nyt voit testata tulevaa PCIe 6.0 -väylää PCI-SIG-järjestö hyväksyi tammikuussa PCI Express -standardin seuraavan polven 6.0-määritykset. Rambus ehti ensimmäisenä PCIe6-ohjaimellaan, nyt mittauslaiteyritys Teknoronix on esitellyt ensimmäisen testausratkaisun tuleville yhteyksille. Kun kyse on senteistä - RTK optimoi sijaintitiedon Ruohonleikkurit, lakaisukoneet, pizzataksit ja jätehuolto suorittavat palvelunsa lähitulevaisuudessa ilman ihmisen apua. Lentävät droonit voisivat ottaa hoitaakseen hengenvaarallisia tehtäviä, kuten pilvenpiirtäjien ikkunoiden puhdistuksen tai sähköpylväiden puhdistamisen ilman kauko-ohjainta. Kaikki tämä onnistuu tekoälyn avulla, kunhan käytössä on entistä tarkemmin sijainnin määrittävä anturitekniikka. Aurinkopaneelista 500 wattia huipputehoa Aurinkopaneelien teho ilmoitetaan wattipiikkeinä eli Wp-arvolla. Espoolainen Scanoffice Solar sanoo tuoneensa Suomen markkinoille tähän asti tehokkaimman aurinkopaneelin. Sen tehoksi ilmoitetaan 500 Wp. Suuritehoinen aurinkopaneeli on myös suurikokoinen. Painoa ZNShine Solarin valmistamalla 500 Wp paneelilla on 30 kiloa ja pituutta yli kaksi metriä. - Näin suurta paneelia ei suositella liikutettavaksi, kuten ei muitakaan aurinkopaneeleita, toteaa Scanoffice Solar Oy:n myyntipäällikkö Mikko Jokinen. Intel laajentaa analogiapiirien valmistukseen Intelin pääjohtaja Pat Gelsinger on toden teolla ryhtynyt toimeen yhtiön sopimusvalmistuksen kasvattamiseksi. Gelsinger kutsuu ohjelmaa nimellä IFS eli Intel Foundry Services. Viime viikolla Intel lisäsi RISC-V-piirien valmistuksen osaksi valmistuspalvelujaan, nyt se lisää yritysostolla analogiapiirit osaksi ohjelmaansa. Ensimmäinen kvanttikonehyökkäykset kestävä turvasiru Tietokoneissa on jo pitkän aikaa hyödynnetty TPM-turvamoduuleja, johon laitteen ja käyttäjän kannalta sensitiivinen data avaimineen tallennetaan. Infineon on nyt vienyt TPM-suojauksen pitkän askeleen pidemmälle. Puolijohdemyynti uuteen ennätykseen Puolijohdealan teollisuusjärjestö SIA eli Semiconductor Industry Association ilmoittaa, että puolijohdeteollisuuden globaali myynti kasvoi viime vuonna 555,9 miljardiin dollariin. Luku on alan uusi ennätys ja 26,2 prosenttia suurempi kuin vuonna 2020. Kaikkiaan puolijohdeyritykset myivät viime vuonna ennätykselliset 1,15 biljoonaa puolijohdekomponenttia, kun yritykset lisäsivät tuotantoaan vastatakseen suureen kysyntään maailmanlaajuisen sirupulan keskellä. Maailmanlaajuinen myynti joulukuussa 2021 oli 50,9 miljardia dollaria, mikä on 28,3 prosenttia enemmän kuin joulukuussa 2020. Neljännen vuosineljänneksen 152,6 miljardin dollarin myynti oli 28,3 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Nokia-pomo: avoimia verkkoja ei voi pysäyttää Avoimista mobiiliradioverkoista eli Open RANista tulee väistämättä työkalu, jota operaattorit tulevat käyttämään radioverkoissaan. – Open RANin käyttöä ei voida pysäyttää, vaikka vielä ei tiedetäkään, nouseeko se mobiiliverkkojen valtavirraksi, sanoo Nokia Euroopan johtaja Jan van Tetering Mobile World Liven haastattelussa. Työkalu löytyy aukot avoimesta lähdekoodista EDA-talo Synopsys on lanseerannut koodin tietoturvavirheiden löytämiseen ja korjaamiseen kehitety Code Sight -työkalun erillisenä työkaluna integroituihin kehitysympäristöihin (IDE). Sen avulla kehittäjät voivat nopeasti löytää ja korjata esimerkiksi lähdekoodin tietoturvaviat ja avoimen lähdekoodin riippuvuudet ennen kuin koodi lyödään lukkoon. Robolähetti pärjäsi Helsingin testissä hyvin Helsingin Jätkäsaaressa liikkui viime vuoden lopulla erikoinen kulkija, kun LMAD-projekti ja DB Schenker testasivat, miten itsenäisesti ohjautuva jakelurobotti soveltuu pakettien noutopisteeksi. Kokeilu osoitti, että jakelurobotit sopivat kaupunkiympäristöön ja toimivat myös talviolosuhteissa hyvin. Nyt se on varmaa: AMD ostaa Xilinxin AMD ilmoitti lokakuussa 2020 aikeistaan ostaa markkinoiden suurin FPGA-valmistaja Xilinx. Nyt kauppa on saatu päätökseen kilpailuviranomaisten arvion ja muiden järjestelyjen jälkeen. Kauppahinta on jättimäinen 35 miljardia dollaria. MORE NEWS