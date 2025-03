Euroopan nousu alkaa vuoden lopulla

Elektroniikkakomponenttien markkinat ovat olleet haastavassa tilanteessa viime vuosina, mutta valoa näkyy jo tunnelin päässä. Mouserin markkinointijohtaja Kevin Hess arvioi Nürnbergin Embedded World -messuilla, että Euroopan markkinat alkavat toipua loppupuolella ja kasvu kiihtyy vuonna 2026.

- Vuosi 2024 oli todella vaikea. Syksyllä alkoi kuitenkin näkyä merkkejä paremmasta: tilausmäärät kasvoivat ja asiakaskunta laajeni. Uskon, että vuoden viimeisellä neljänneksellä Eurooppa kääntyy kasvuun, Hess totesi.

Globaaleilla markkinoilla elektroniikkateollisuus on edelleen matkalla kohti ennätyksiä. Vuodelle 2025 ennustetaan 697 miljardin dollarin myyntiä, ja alan tavoite on yltää biljoonan dollarin myyntiin vuoteen 2030 mennessä. Euroopan rooli tässä kehityksessä on kuitenkin jäänyt heikommaksi. Taloudellinen tilanne ja erityisesti Saksan haasteet vaikuttavat markkinoihin, sillä maa on sekä Euroopan suurin valmistus- että suunnittelumarkkina.

- Koko Eurooppa on ollut tänä vuonna hieman laskusuunnassa, mutta vuoden lopulla tilanne tasaantuu. Asiakkaiden varastot alkavat olla sillä tasolla, että on pakko alkaa ostaa lisää. Tämä näkyy meillä puolen vuoden ennakolla, joten odotamme kasvua vuoden lopussa, Hess arvioi.

Hän painottaa, että uusien tuotteiden kehittäminen eli NPI-toiminta romahti puoleen vuosina 2022–2023, mutta nyt valmistajat alkavat jälleen investoida tulevaisuuteen pelkän kysyntään vastaamisen sijaan. Tämä antaa hyvän pohjan kasvulle lähivuosina.

Tekoälyllä on merkittävä rooli tulevaisuuden elektroniikkateollisuudessa, mutta Mouser ei keskity suoraan AI-piireihin, vaan kaikkeen niiden ympärillä. - Olemme suuri tekoälyn fani ja käytämme sitä laajasti markkinoinnissamme. Se sopii erinomaisesti liiketoimintamalliimme. Haluamme toimittaa kaiken siinä tekoälyprosessorin ympärillä, Hess kuvasi.

Mouserin ja muiden jakelijoiden rooli on tässä kehityksessä keskeinen. - Tehtävämme on pitää varastot kunnossa, jotta voimme toimittaa komponentteja valmistajille nopeasti ja tehokkaasti. Tämä on kriittistä etenkin silloin, kun markkina lähtee nousuun, Hess tiivisti.