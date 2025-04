Ruotsalaisyritys tuo Rust-kielen Volvoon

Ruotsalainen teknologiayritys Grepit on auttanut Volvoa ja Polestaria tuomaan uuden ohjelmointikielen, Rustin, osaksi sähköautojensa sisäisiä järjestelmiä. Kyseessä on maailman ensimmäinen sarjatuotannossa käytettävä ECU (ajoneuvon ohjausyksikkö), joka on ohjelmoitu kokonaan Rustilla.

Grepit on Luleåssa toimiva teollisen ohjelmistokehityksen asiantuntija, ja tehnyt tiivistä yhteistyötä ruotsalaisen autonvalmistajan kanssa vuodesta 2020 lähtien. Yhteistyö alkoi tutkimusprojektista, jossa kehitettiin reaaliaikakehystä Rustille sulautetuissa järjestelmissä. Sittemmin Grepit on tukenut autonvalmistajaa Rustin käyttöönotossa kriittisissä ajoneuvokomponenteissa.

Rustin käyttöönotto merkittävässä autonvalmistajassa on merkki ohjelmointikielen kasvavasta roolista teollisuudessa. Perinteisesti sulautetut järjestelmät on ohjelmoitu C-kielellä, mutta Rust tarjoaa modernimman ja ennen kaikkea turvallisemman vaihtoehdon.

Rustin etuna on sen muistin turvallisuus: kieli ehkäisee virheitä kuten null-viittauksia ja puskuriylivuotoja jo käännösaikana. Nämä ovat yleisiä virhelähteitä C-koodissa ja voivat aiheuttaa niin ohjelmiston kaatumisia kuin vakavia tietoturva-aukkoja. Autoteollisuudessa, missä turvallisuus on kriittistä, tämä on erityisen tärkeää.

- Rust antaa mahdollisuuden tehdä tehokasta ja turvallista ohjelmointia ilman, että kehittäjän tarvitsee jatkuvasti pelätä alhaisen tason virheitä. Se mahdollistaa luotettavamman ohjelmistokehityksen etenkin turvallisuuskriittisissä sovelluksissa, kertoo Grepitin projektipäällikkö Anna Costalonga.

Rustilla ohjelmoitu ECU on käytössä kahdessa Volvo Carsin ja Polestarin uudessa sähköautomallissa. Kyseessä on merkittävä askel kohti modernimpia ja turvallisempia ajoneuvojärjestelmiä. Vaikka autonvalmistajaa ei nimeltä mainita Grepitin tiedotteessa, alan lähteiden mukaan kyseessä on nimenomaan Volvon ja sen sisarbrändin Polestarin teknologiauudistus.

Rustin käyttöönottoa ei ole tehty kevyin perustein. Päätöksen taustalla oli laaja arviointi tehokkuudesta, ylläpidettävyydestä ja kehityskustannuksista. Grepitin rooli oli paitsi toimittaa asiantuntemusta, myös kouluttaa autonvalmistajan kehittäjiä Rustin käyttöön.

Grepit uskoo, että Rustin käyttö tulee laajenemaan autoteollisuudessa ja muilla teollisuudenaloilla, kuten energiasektorilla ja puolustuksessa. Yritys julkaisee aktiivisesti avointa lähdekoodia ja osallistuu Rust-yhteisön kehittämiseen. - Rustilla on tällä hetkellä valtava momentum. Usein käy jopa niin, että kun kehittäjät kerran pääsevät kokeilemaan sitä, he eivät halua enää palata muihin kieliin, Costalonga kertoo.

Rustin yhteensopivuus C-koodin kanssa mahdollistaa myös asteittaisen siirtymisen olemassa olevista järjestelmistä uuteen teknologiaan – ilman että koko koodipohjaa täytyy uudistaa kerralla.