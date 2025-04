Tällainen muisti pitää olla tulevaisuuden autossa

Autoteollisuuden siirtyessä yhä vahvemmin ohjelmistovetoisiin ajoneuvoihin ja sähköistettyihin alustoihin, myös muistiteknologialta vaaditaan enemmän. STMicroelectronics esitteli uuden sukupolven mikro-ohjaimia, joissa on laajennettavissa oleva xMemory-muisti – ratkaisu, joka voi määrittää tulevaisuuden autojen elektroniikka-arkkitehtuurin uudelleen.

Uutuus perustuu yhtiön omaan Phase-Change Memory (PCM) -teknologiaan, joka lupaa kaksinkertaista muistitiheyttä, pienintä bittikokoa markkinoilla ja aiempaa parempaa suorituskykyä. Ensimmäisenä xMemory saapuu Stellar P6 -mikro-ohjaimiin, jotka on suunniteltu erityisesti sähköautojen ajonhallintaan.

Modernit autot ovat yhä enemmän ohjelmistoalustoja, joihin lisätään ominaisuuksia vielä vuosia ensirekisteröinnin jälkeen. Tämä aiheuttaa paineita muistille: pitää olla tilaa uusille toiminnallisuuksille, koneoppimiselle, ja jopa sääntelymuutoksille, jotka voivat edellyttää uusia ohjelmistopäivityksiä.

Tähän asti valmistajien on pitänyt joko ylisuunnitella muistia, mikä on kallista tai riskeerata se, että muistia ei myöhemmin riitä, mikä on monimutkaista ja hidasta. XMemory lupaa päästä tästä ansasta tarjoamalla skaalautuvan muistiratkaisun, joka voidaan mukauttaa kehityksen eri vaiheissa – myös kentällä.

Vaikka PCM on lupaava muistiteknologia – erityisesti nopeutensa ja tiheytensä ansiosta – asiantuntijat huomauttavat, että sen kirjoituskestävyys ja lämmönsieto ovat kriittisiä tekijöitä autoteollisuudessa. ST ei ole vielä julkistanut yksityiskohtaisia teknisiä lukuja näistä ominaisuuksista, mikä herättää kysymyksiä muistiratkaisun pitkäaikaisesta luotettavuudesta.

ST:n kilpailijat, kuten NXP ja Renesas, kehittävät kilpailevia ratkaisuja kuten MRAM-tekniikkaa, joka tarjoaa erinomaisen kirjoituskestävyyden ja sopii autojen haastaviin lämpötilaolosuhteisiin. ST:n valtti on kuitenkin sen PCM:n tarjoama tiheys ja suorituskyky, mikä voi olla ratkaisevaa yhä datarikkaammissa ajoneuvoissa.