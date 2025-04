Uusi EPYC on ensimmäinen 2 nanometrin piiri

AMD on saavuttanut merkittävän virstanpylvään tuomalla ensimmäisen korkean suorituskyvyn tietojenkäsittelyyn eli HCP-koneisiin tarkoitetun sirun TSMC:n huippumodernille 2 nanometrin N2-prosessille. Uuden sukupolven EPYC-prosessori, koodinimeltään "Venice", on ensimmäinen tuote, joka on tuotu esiin ja validoitu tällä teknologialla.

Yhteistyö TSMC:n kanssa on ollut keskeisessä roolissa AMD:n suunnitelmissa kehittää datakeskusprosessoreitaan. "Venice" on suunniteltu tarjoamaan merkittävästi parempaa suorituskykyä ja energiatehokkuutta, ja sen odotetaan saapuvan markkinoille vuoden 2026 aikana.

Lisäksi AMD ilmoitti onnistuneesta 5. sukupolven EPYC-prosessorien käyttöönotosta TSMC:n uudessa Arizonan tehtaassa, mikä vahvistaa yhtiön sitoutumista Yhdysvaltain valmistukseen ja toimitusketjujen vahvistamiseen.

AMD:n toimitusjohtaja Dr. Lisa Su korosti tiedotteessa pitkäaikaisen TSMC-kumppanuuden merkitystä. - Olemme ylpeitä siitä, että voimme olla TSMC:n N2-prosessin ja Arizonan tehtaan johtava HPC-asiakas. Yhteistyömme vie teknologiarajojen rikkomisen uudelle tasolle.

Kuvassa AMD:n pääjohtaja Lisu Su ja TSMC:n pääjohtaja C.C. Wei.