Traficom varoittaa: myös .fi-pääte voi viedä huijaussivulle

Suomalaiset verkkosivustot, joilla on .fi-pääte, koetaan usein turvallisiksi. Aika ajoin ilmenee kuitenkin tapauksia, joissa tätä luottamusta on pyritty hyväksikäyttämään. Kyberturvallisuuskeskus kehottaakin tarkkaavaisuuteen myös .fi-osoitteiden kanssa.

Kyberturvallisuuskeskus on saanut viime aikoina jälleen ilmoituksia tietojenkalastelusivustoista, jotka on rekisteröity .fi-verkkotunnuksella ja joiden avulla rikolliset yrittävät huijata käyttäjiä luovuttamaan arkaluonteisia tietoja, kuten pankkitunnuksia. Tällaisia huijaussivustoja on havaittu lähiaikoina esimerkiksi Patentti- ja rekisterihallituksen, Verohallinnon tulorekisterin sekä pankkien nimissä.

Kyse ei ole näiden organisaatioiden omista verkkosivuista, vaan niitä muistuttavista huijaussivustoista, jotka käyttävät .fi-päätettä luottamuksen herättämiseksi. - Vaikka .fi-päätteinen osoite viittaa kotimaiseen verkkotunnukseen, se ei automaattisesti tarkoita, että kyseessä olisi turvallinen sivusto. Kannattaa pysyä valppaana ja tarkistaa huolellisesti verkko-osoitteet, välttää linkkien klikkaamista tuntemattomista lähteistä ja tallentaa säännöllisesti käytetyt sivut selaimen kirjanmerkkeihin, ohjeistaa tietoturva-asiantuntija Sanna Autio.

.fi-pääte ei yksinään ole luotettavuuden tae. Verkko-osoite kokonaisuudessaan kannattaa aina tarkistaa huolellisesti. Samaa verkko-osoitetta ei voi rekisteröidä kuin yhdelle toimijalle, joten rikolliset rekisteröivät usein osoitteita, jotka muistuttavat alkuperäisiä, mutta sisältävät pieniä muutoksia, kuten väärin kirjoitettuja sanoja, lisättyjä merkkejä tai väliviivoja.

Lisäksi verkkosivuston ulkoasu ja sisältö voivat paljastaa huijauksen. Esimerkiksi kielioppivirheet, sekava ulkoasu tai linkit, jotka ohjaavat epäilyttäville sivuille, ovat varoitusmerkkejä. Jos sivusto ohjautuu palveluun, joka ei vastaa verkko-osoitteen nimeä, kannattaa sulkea selain välittömästi.

Rikolliset voivat rekisteröidä kalastelusivustonsa myös .fi-verkkotunnuksella. Sivujensa avulla rikolliset yrittävät huijata käyttäjiä luovuttamaan arkaluonteisia tietoja, kuten pankkitunnuksia.

Kyberturvallisuuskeskus tekee jatkuvasti työtä tietojenkalastelun torjumiseksi. Koska Liikenne- ja viestintävirasto Traficom hallinnoi .fi-verkkotunnuksia, tulee keskukselle usein pyyntöjä sulkea huijaussivustoja tai estää niiden rekisteröinti kokonaan.

Lue lisää täällä.