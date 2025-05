Jokainen pörssiasiakas on 65,1 metrin kuituyhteyden päässä

Pörssikauppa Pohjoismaissa toimii yhä tarkasti säädellyissä olosuhteissa, vaikka teknologia loikkaa pilveen. Nasdaqin ja AWS:n huhtikuussa julkistama yhteistyö vie markkinainfrastruktuurin uudelle aikakaudelle, mutta yksi asia pysyy: jokaisella kaupankäyntiosapuolella on edelleen yhtä pitkä matka pörssijärjestelmään – kirjaimellisesti.

Nasdaqin pörssijärjestelmissä on jo vuosia noudatettu käytäntöä, jonka mukaan kaikilla kaupankäyntiosapuolilla on 65,1 metrin kuitukaapeliyhteys pörssin ytimeen. Tämä vastaa noin 325 nanosekunnin viivettä, ja tarkoituksena on taata kaikkien toimijoiden tasapuolinen pääsy markkinoille.

Vaikka järjestelmä nyt siirtyy AWS:n pilvipohjaiseen infrastruktuuriin, viiveen yhdenvertaisuus säilyy keskeisenä periaatteena. Nasdaq vahvistaa, että siirtymä ei tarkoita etulyöntiasemaa yhdellekään toimijalle.

Kaikki Nasdaqin Pohjoismaiden ja Baltian kaupankäyntiin liittyvät palvelimet sijaitsevat Ruotsissa, Tukholman ulkopuolella Upplands Väsbyssä. AWS:n Suomen datakeskuksilla ei ole roolia tässä järjestelyssä. Nykyinen varakeskus siirtyy pois Frihamnenista uuteen sijaintiin kaupungin eteläpuolella.

AWS:n palvelut tuodaan fyysisesti Nasdaqin datakeskukseen, mikä mahdollistaa erittäin matalaviiveisen yhteyden pilviresursseihin ilman, että kaupankäyntijärjestelmä varsinaisesti "muuttaisi" mihinkään. Käytännössä kyseessä on hybridiratkaisu, jossa pilven skaalautuvuus ja älykkäät datapalvelut yhdistyvät paikalliseen hallintaan ja sääntelyyn.

Nasdaqin ja AWS:n mukaan uusi arkkitehtuuri mahdollistaa markkinatoimijoiden infrastruktuurien sijoittamisen samoihin datakeskuksiin pörssin ja pilvipalveluiden kanssa. Tämä ei ainoastaan takaa viiveen hallintaa, vaan mahdollistaa myös yhteisen teknologia-alustan kehittämisen, jonka avulla voidaan testata uusia tuotteita, hyödyntää tekoälyä ja parantaa markkinavalvontaa.

Pilvisiirtymä ei tapahdu ilman sääntelyn valvontaa. Vaikka viranomaisprosesseista ei ole vielä tarkkoja julkisia tietoja, on selvää, että Finanssivalvonta, liikenne- ja viestintävirasto sekä muiden Pohjoismaiden valvontaviranomaiset arvioivat muutoksia huolellisesti. Esimerkiksi datan sijainti, toimintavarmuus ja siirtymäsuunnitelma ovat osa sääntelyprosessia.

Moni asia pysyy hämärän peitossa

ETN esitti Nasdaqille useita kysymyksiä, joiden kautta olisi voinut kuvata tarkemmin tulevaa pilvipohjaista pörssikauppaa ja esimerkiksi sen testausta. Mitä esimerkiksi tapahtuu vikatilanteessa, miten failover eli siirtymä varajärjestelmään toimii pilvipohjaisessa ympäristössä tai mitä “tasapuolisuus” tarkoittaa, kun fyysisen kuidun periaate ei enää ole relevantti.

Nasdaq päätyi lopulta siihen, ettei näitä asioita vieläkään avata julkisesti.