OnePlus ottaa tietoisen riskin: tilakytkin vaihtuu monitoiminappiin

OnePlus on päättänyt luopua yhdestä tunnistettavimmista ominaisuuksistaan eli fyysisestä Alert Slider -tilakytkimestä ja korvata sen uudella ohjelmoitavalla Plus Key -painikkeella. Muutos on osa yhtiön uutta tekoälystrategiaa, jonka keskiössä on ”käyttäjäkohtaisesti mukautuva älykkyys”.

Alert Slider on ollut OnePlus-puhelimien tavaramerkki vuosien ajan. Kolmiasentoinen liukukytkin mahdollisti puhelimen nopean vaihtamisen äänettömälle, värinälle tai äänekkäälle profiilille ilman näytön avaamista. Nyt tämä mekaaninen ratkaisu jää historiaan.

Sen tilalle tuleva Plus Key on monipuolisempi, mutta vaatii totuttelua. Painike ei rajoitu äänitiloihin, vaan sen voi ohjelmoida esimerkiksi avaamaan kameran, aloittamaan äänityksen tai kääntämään tekstiä. Lisäksi se toimii porttina OnePlussan uusiin tekoälyominaisuuksiin.

Plus Key -painikkeen merkittävin ominaisuus on mahdollisuus aktivoida AI Plus Mind, uusi tekoälytoiminto, joka tallentaa ja jäsentää älykkäästi näytön sisältöä, antaa käyttäjän tallentaa tiedon napinpainalluksella tai kolmen sormen pyyhkäisyllä, osaa etsii tallennettua sisältöä luonnollisella kielellä ja tulevaisuudessa järjestelee tiedot automaattisesti.

Tallennetut tiedot kootaan erilliseen Mind Space -tilaan, jonka tarkoitus on suodattaa tietotulvaa ja tehdä tärkeän sisällön hallinnasta sujuvaa. OnePlus AI -kokonaisuus kattaa myös muita tuottavuutta ja luovuutta tukevia työkaluja. Näistä AI VoiceScribe muuntaa puhelut ja kokoukset automaattisiksi muistiinpanoiksi, AI Translation yhdistää tekstin, äänen ja kuvan reaaliaikaiset käännökset yhteen sovellukseen, AI Reframe & Best Face 2.0 ovat uusia kuvanmuokkaustyökaluja, ja AI Search on keskustelupohjainen haku puhelimen sisällöstä.

Uusi Plus Key ja AI Plus Mind debytoivat ensimmäisenä OnePlus 13s -puhelimessa Aasiassa. Toiminnallisuudet laajenevat myöhemmin ohjelmistopäivityksinä muihin OnePlus 13 -sarjan malleihin. Muiden laitteiden osalta aikataulua ei vielä kerrottu.