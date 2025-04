OnePlus toi Watch 3:n “uudelleen”

OnePlus aloitti Watch 3 -älykellonsa virallisen myynnin Suomessa ja muualla Euroopassa viime viikolla, hieman yllättävästi uudelleen. Julkaisun alkuperäinen aikataulu helmikuussa meni uusiksi, kun kellon takakannesta löytynyt kirjoitusvirhe viivästytti toimituksia. Nyt korjattu versio on saapunut jälleenmyyjille.

Vuosi 2024 oli älykellojen markkinoille käänteentekevä, sillä maailmanlaajuinen laitemyynti laski ensimmäistä kertaa tuotekategorian historiassa. Apple on edelleen markkinajohtaja, mutta viime vuonna sen myynnistä lähti 19 prosenttia. Analyytikkojen mukaan tähän oli monia syitä: vaatimattomat parannukset Watch Series 10:ssä, Ultra-mallin puuttuminen ja patenttikiistat Yhdysvalloissa.

Samaan aikaan uudet tulijat löysivät markkinarakonsa. Xiaomi kasvatti toimituksiaan peräti 135 % edellisvuodesta edullisten Redmi Watchien ja premium-luokan Watch S1:n ansiosta. Huawei ylsi 35 % kasvuun, Samsung kasvoi maltillisesti 3 %. OnePlus pyrkii nyt kiilaamaan tähän kasvavaan joukkoon.

OnePlus Watch 3 on teknisesti kunnianhimoinen: Wear OS 5 -käyttöjärjestelmä, jopa 120 tunnin akunkesto ja uusi Trailblazing-paikannuspiiri tarjoavat vankan alustan aktiivikäyttäjälle. Uutena ominaisuutena mukana on 60 sekunnin "Health Check", joka mittaa yhdellä painalluksella sykkeen, EKG:n, veren happitason, stressitason, lämpötilan, unen laadun ja verisuonten iän.

Kello toimii ns. kaksoisarkkitehtuuriin perustuvalla rakenteella, jossa raskaat sovellukset pyörivät Snapdragon W5 -sirulla ja taustamittaukset kevyemmällä BES2800-piirillä. Tämä tuo lisää tehokkuutta ja akkukestoa, jota OnePlus mainostaakin aggressiivisesti – ja syystä.

OnePlussan vahvuutena on edelleen hyvä hinta-laatusuhde. Suositushinta on 349 euroa, mutta julkaisun yhteydessä kelloa on jo myyty alle 260 euron. Tässä hintaluokassa Watch 3 tarjoaa enemmän akkua ja terveysdataa kuin moni kilpailija.