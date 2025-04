Apple aikoo kiertää Trumpin tullimaksut

Apple pyrkii välttämään jopa 145 prosentin tullit Kiinasta tuoduista tuotteista siirtämällä iPhone-tuotantoaan Intiaan ja nopeuttamalla logistiikkaansa, kertovat Reuters ja MarketWatch. Yhtiö on Reutersin mukaan lennättänyt viime viikkojen aikana noin 600 tonnia iPhoneja – arviolta 1,5 miljoonaa kappaletta – Intiasta Yhdysvaltoihin. Tarkoituksena on kasvattaa Yhdysvaltain varastoja ennen kuin tullit nostavat laitteiden hintoja dramaattisesti.

Trumpin hallinto on nostanut Kiinasta tuotavien iPhonejen tullit jopa 145 prosenttiin. Tämä voisi nostaa huippumallin, kuten iPhone 16 Pro Maxin, hinnan lähes 2 300 dollariin nykyisestä 1 599 dollarista, arvioi Rosenblatt Securities. Intiasta tuotavien laitteiden tullit ovat toistaiseksi 26 %, mutta niitä ei tällä hetkellä sovelleta Kiinaan verrattavalla tavalla – ainakaan 90 päivän tauon aikana, jonka Trump juuri julisti.

Reutersin lähteiden mukaan Apple teki salassa järjestelyt, joiden avulla se sai Intiassa sijaitsevan Chennain lentokentän tulliselvitykset nopeutettua 30 tunnista kuuteen. Tätä niin kutsuttua "vihreän käytävän" mallia on aiemmin käytetty Applen logistiikassa Kiinassa. Kuusi sadan tonnin rahtikonetta on jo lähtenyt Yhdysvaltoihin maaliskuun alusta lähtien, osa juuri tullikorotusten astuttua voimaan.

IPhone-tuotantoa on tehostettu Intiassa muun muassa Foxconnin tehtaan sunnuntaivuoroilla. Tehdas tuotti viime vuonna noin 20 miljoonaa iPhonea, mukaan lukien uusimmat mallit. Applen tavoitteena on lisätä Intiassa tuotantoaan 20 prosentilla, ja pidemmän aikavälin strategiana on kaksinkertaistaa tuotantomäärä, jotta Yhdysvaltoihin suuntautuva toimitusketju olisi vähemmän riippuvainen Kiinasta.

MarketWatchin mukaan Apple voi vähentää tullien vaikutusta muokkaamalla tuotevalikoimaansa. Morgan Stanleyn analyytikko Erik Woodring arvioi, että yhtiö voi luopua matalampien tallennustilojen malleista, jotka ovat vähemmän kannattavia, ja keskittää tuotantoa kalliimpiin versioihin – ilman että nimellishintoja tarvitsee nostaa.

Apple voisi myös pidentää iPhone-mallien rahoitusaikoja Apple Card -asiakkaille, mikä laskisi kuukausierätasoa ja helpottaisi kuluttajien ostohalukkuutta. Tämän lisäksi yhtiö voisi hyötyä korkeamman katteen tuotteiden myynnin lisääntymisestä, mikä tasapainottaisi tullien aiheuttamia kustannuspaineita.

Trumpin tullipolitiikka on saanut monet teknologiajätit arvioimaan toimitusketjujaan uudelleen. Bank of America arvioi, että Apple valmistaa noin 70 % tuotteistaan Kiinassa, mutta Intian osuus on jo noussut 10 prosenttiin. Intian ohella myös Vietnam ja Meksiko houkuttelevat valmistajia, jotka pyrkivät vähentämään Kiina-riippuvuuttaan.