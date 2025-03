Nvidia vie jo yli seitsemän dollaria sadasta

Nvidia jatkaa huimaa nousuaan puolijohdemarkkinoilla, kun tekoälypiirien kysyntä kasvaa ennätyslukemiin. Yrityksen markkinaosuus on kolminkertaistunut neljässä vuodessa ja noussut 7,3 prosenttiin, samalla kun kilpailijat Samsung ja Intel kamppailevat asemistaan.

Stocklytics.comin esittelemien tietojen mukaan Nvidia on nopeasti noussut yhdeksi puolijohdemarkkinoiden merkittävimmistä toimijoista. Vielä ennen vuotta 2020 ala oli vahvasti Samsungin ja Intelin hallitsema, mutta Nvidia on muuttanut markkinan dynamiikkaa radikaalisti.

Statistan ja Gartnerin tietojen mukaan Nvidian markkinaosuus kasvoi 2,3 prosentista vuonna 2020 nykyiseen 7,3 prosenttiin vuonna 2024. Kasvu on ollut erityisen nopeaa tekoälyyn keskittyvien sirujen suosion ansiosta, mikä on antanut yhtiölle kilpailuedun muihin valmistajiin nähden.

Nvidian nousun myötä aiemmat markkinajohtajat ovat menettäneet jalansijaansa. Samsungin markkinaosuus on laskenut 12,4 prosentista 10,6 prosenttiin. Intelin tilanne on vielä synkempi: yrityksen markkinaosuus on romahtanut alle puoleen vuoden 2020 tasosta.

Intelin vaikeudet johtuvat kilpailun kiristymisestä, valmistusongelmista ja liiketoiminnan haasteista. Yhtiön osakekurssi putosi 60 prosenttia vuonna 2024, ja yritys oli suurin yksittäinen tekijä S&P 500 -indeksin laskussa.

Kaikki puolijohdealan yritykset eivät kuitenkaan ole kokeneet taantumaa. Eteläkorealainen SK Hynix on onnistunut kasvattamaan markkinaosuuttaan 2,3 prosenttia vuoden aikana ja 1,5 prosenttia neljässä vuodessa.

Nvidia on kasvanut keskimäärin 60 prosenttia vuodessa vuodesta 2021 lähtien, ja Gartnerin tietojen mukaan se on nyt puolijohdealan kolmanneksi suurin toimija. Jos kasvu jatkuu tällä vauhdilla, Nvidia voi ohittaa Samsungin ja nousta alansa suurimmaksi toimijaksi jo vuoden 2025 aikana.

