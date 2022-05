TECHNICAL ARTICLES

Automaatiolla parhaat hyödyt digitalisaatiosta

Nykyaikaisissa automaatioratkaisuissa digitalisaation ja modernin teknologian merkitys on suuri. Yritysten suurimmat haasteet liittyvät tällä hetkellä yritysprosessien digitalisointiin ja koko toimialan laajuiseen digitaaliseen muutokseen. Automaatioratkaisut ovat hyvin laajoja kokonaisuuksia, joiden hallinta vaatii osaavaa kumppania.

Yksi digitalisaation ilmiö on teollisen tuotannon automatisoituminen kiihtyvällä tahdilla, mikä muuttaa laajasti teollisuuden toimintatapoja. Valmistavan teollisuuden yhtenä kulmakivenä tulevaisuudessa on läpinäkyvyys koko toimitusketjuun tuotekehityksestä elinkaaren läpi.

Modernin teknologian avulla luodaan edellytyksiä yritysten uudentyyppisille liiketoimintamahdollisuuksille. Samalla tulevaisuuden ennustaminen on todella vaikeaa ja maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan.

Muutoksen yhteydessä on hyvä tiedostaa, että työntekijöiden osaaminen on pidettävä korkealla tasolla, jotta he pysyvät teknologiakehityksen tahdissa. Vaarana on, että muutoin yrityksen sisällä kehitetyt ratkaisut eivät kestä aikaa ja vanhenevat nopeasti. Laitteiden kyvyt lisääntyvät ja varsinkin ohjelmistojen rooli kasvaa jatkuvasti. Samalla teollisuuden laitteet lähentyvät IT:n järjestelmiä. Hyvänä esimerkkinä tästä lähentymisestä on tuotantokoneen toiminnan raportointi tehtaan ERP-järjestelmiin tai pilvipalveluihin.

Moderneista teknologioista ovat muotitermeinäkin tuttuja muun muassa IoT (Internet of Things) ja tekoäly. Ne tuovat läpinäkyvyyttä tuotannon eri vaiheisiin ja auttavat häiriötilanteisiin reagoimisessa ennalta. Nopeat verkot muuttavat tiedonsiirtoa niin tehtaan lattialla kuin globaalistikin ja lisäksi tietoturvan rooli kasvaa. Prosessoriteholle löytyy jatkuvasti uusia käyttökohteita konenäöstä analytiikkaan, mihin esimerkiksi PC-pohjainen tekniikka tarjoaa hyvän alustan teollisuuden tarpeisiin.

Teknologiamurroksen lisäksi myös ihmisten työskentelytavat ottavat harppauksia. Nykyaikainen tuotekehitys tapahtuu monitaitoisissa tiimeissä yksilöiden sijaan. Yhteistyö ja verkottuminen eri toimijoiden välillä lisääntyy ja tietotaito sekä ymmärrys leviää läpinäkyvästi kehitystiimien kesken. Uudenlaiset ketterät toimintatavat sekä DevOps-työkalut yleistyvät modernissa ohjelmistokehitysputkessa. Nämä työkalut auttavat sovelluskehittäjiä esimerkiksi ohjelmiston laadun varmistamisessa ja tehostavat kehitystyötä. Suunnittelijat voivat keskittyä implementointityössä olennaiseen vähentämällä toistuvia kehitys- ja integrointitehtäviä.

Nykyaikaisissa automaatioratkaisuissa implementointityön rooli lopputuloksessa ja asiakkaan tarpeisiin vastaamisessa on merkittävä. Tämä työ koostuu ainakin seuraavista osa-alueista:

Automaatioratkaisuiden ja suunnittelutyön konsultointi

Uusien teknologioiden ymmärtäminen ja soveltaminen laitevalmistajien käyttöön

Toimialaratkaisuiden kehitystyö yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Sovelluskehitys- ja ohjelmointityö

Sovelluskehityksen toimintatapojen ja työkalujen kehittäminen sekä kehitystyön koordinointi

Tekninen tuki elinkaaren kaikkiin vaiheisiin (tuotekehitys, suunnittelu, käyttöönotto, ylläpito)

Huoltopalvelut

Koulutuspalvelut eri kohderyhmille

Toimintaverkoston kehittäminen (kumppanit, oppilaitokset sekä muut alan toimijat)

Automaatioratkaisut ovat hyvin laajoja kokonaisuuksia, joiden hallinta vaatii osaamista sekä monipuolista ymmärrystä teknologiasta, liiketoiminnasta ja tule-vaisuuden trendeistä. Nykypäivänä asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseen ei enää riitä ”yksi toimitusprojekti, yksi koodi ja yksi sovelluskehittäjä” -toimintatapa.

Hyvät lähtökohdat näiden haasteiden ratkaisemiseen tuo mahdollisimman avoimien automaatiojärjestelmien soveltaminen. Samalla kannattaa kasvattaa tietotaitoa uusista teknologioista ja toimintatavoista yhteistyössä hyvien kumppaneiden kanssa.

LAAJA PALVELUTARJONTA

Beckhoff vastaa implementointityön tarpeeseen laajalla palvelutarjonnalla. Motivoitunut asian-tuntijatiimimme palvelee asia-kasta niin tuotteisiin ja palveluihin liittyvissä päivittäisissä kysymyksissä, kuin vaativissa sovellus-kehityshankkeissa yhdessä Solution Provider - kumppaneiden kanssa. Tekninen asiantuntijuus on aina ollut tärkeää Beckhoffille, minkä takia kaikista toimipisteistämme löytyy myynnin lisäksi vahva tekninen osaaminen.

Asiantuntijoidemme avulla asiakas saa lentävän “kick-startin” Beckhoff-tuotteiden hyödyntämisessä. Yhteistyö minimoi riskejä ja uusi tuote tai teknologia saadaan nopeasti markkinoille. Vahvan paikallisen osaamisen lisäksi asiakkaalla on käytössään paras tuki Saksasta ja globaali toiminta selkärankana.

Hyvinkään pääkonttorin lisäksi toimintaa on Tampereella, Seinäjoella ja Oulussa. Nyt uutena on perustettu toimipiste Kuopioon. Kaikissa toimipisteissämme tarjoamme myynti-, tuki-, koulutus-, huolto- ja sovellus-kehityspalveluja.

OLYMPIAJÄÄN MODERNI TIEDONKERUUJÄRJESTELMÄ

Toteutimme sovelluskehitystyöprojektin yhteistyössä pitkäaikaisen asiakkaamme Suomen Tekojää Oy:n kanssa. Suomen Tekojää on kokonaisvaltaisten jäähdytys-, ilmanvaihto- ja lämpöpumppuratkaisujen sekä erilaisten teollisuuden kylmäsovellusten valmistaja. Heidän palvelukonseptinsa kattaa kaiken suunnittelusta valmistukseen, asennukseen ja huoltoon.

Suomen Tekojää on toimittanut jäähdytysjärjestelmän muun muassa Wukesongin hallin kahdelle kentälle, joilla naisten jääkiekkomaajoukkue pelasi Pekingin olympialaisissa. Suomen Tekojäällä oli tarve saada tallennettua historiatietoja jopa 5 vuoden ajalta. Vaatimuksena oli myös, että suuri datamäärä pitäisi tallentaa lyhyellä mittausvälillä, mutta silti tallennustila pysyisi maltillisena. Kaikki tallennuspisteet piti saada myös visualisoitua paikallisella HMI:llä sekä tarvittaessa etäyhteyden kautta. Loppuasiakkaan tarpeiden lisäksi Suomen Tekojäällä oli tarve käyttää dataa myös omien ennakoivien huoltojen suunnitteluun sekä tuotekehitykseen, jolla pyritään viemään laitteita ja ratkaisuja uudelle tasolle.

Tavoitteenamme oli löytää Suomen Tekojään kanssa mahdollisimman joustava ratkaisu datan tallentamiseen ja visualisointiin, mikä toimisi suoraan Beckhoffin CX51xx -sarjan teollisuus-PC:ssä. Tällöin ratkaisu pystyt-täisiin lisäämään helposti myös olemassa oleviin laitteisiin ilman suurempia muutoksia.

Suomen Tekojäällä oli tarve lisäresursseille ja he totesivatkin, että Beckhoffilta löytyy sopivaa osaamista täydentämään heidän omaa automaatiosuunnittelu-porukkaansa. Sovelluskehityksen lisäksi Beckhoff koordinoi kehitystyötä ketterin menetelmin ja yhdessä käyttöönotimme DevOps-työkaluja työn tehostamiseksi.

Yhteistyössämme nousi hyvin esiin kehitystiimin jäsenten eri osaamisalueet. Suomen Tekojään asiantuntijat tiesivät parhaiten, kuinka loppuasiakkaiden vaatimukset täytetään. Vastaavasti Beckhoffin asiantuntijat pystyivät näkemään parhaan teknisen ratkaisun soveltaen Beckhoffin tuote- ja ohjelmistotarjontaa. Tiivis ja avoin tiedon vaihto koko kehitysprojektin aikana vei kohti optimaalista tavoitetta.

Kehitystyön tuloksia on jo otettu käyttöön esimerkiksi Tampereella uudella Nokia-areenalla ja se tullaan lisäämään myös jo toimitettuihin järjestelmiin.

Artikkeli on ilmestynyt tuoreessa ETNdigi 2/2022 -lehdessä. Sitä pääset lukemaan täällä.

Toukokuun ajan voit myös osallistua kisaan, jossa voit äänestää lehden parasta artikkelia ja voittaa upean OnePlus Nord 2 -älypuhelimen. Lue lisää täällä.