ETNdigi: Kasvata testauksen tuomaa arvoa

Kolme tekijää on otettava huomioon, jos haluat tuottaa enemmän liiketoiminta-arvoa testitiimisi kautta: tiedot, järjestelmät ja prosessit. Yritykset, jotka ymmärtävät nämä kolme tekijää oikein, voivat saavuttaa suuria voittoja ei vain validointitestiryhmissään, vaan myös alku- ja loppupään toiminnoissa, koska suunnitelmat toistetaan nopeammin ja toimitetaan tuotantoon massatuotantoa nopeammin.

Tuotteiden testaaminen on pisimpään nähty väistämättömänä kuluna tuotekehityssyklissä. Korkealla tasolla yritysten testauksen syynä on (1) varmistaa, että tuote on kehitetty spesifikaatioiden mukaisesti testaamalla sitä tiettyjen vaatimusten mukaisesti ja (2) käydä läpi käyttötarkoitusskenaariot varmistaakseen sen toimii tuotehallinnan ja T&K:n kuvatulla tavalla.

Tästä näkökulmasta tarkasteltuna on helppo ymmärtää, miksi monet organisaatiot pyrkivät tunnistamaan, kuinka vähän ominaisuuksia he voivat testata uudessa tuotteessa ja toimittaa sen silti markkinoille hyvälaatuisina. Tätä voidaan pitää testin kattavuuden haasteena.

Tämä on ehkä toiminut jonkin verran aiemmin, mutta nykymaailmassa markkinaikkunat pienenevät samalla kun kilpailijoiden määrä kasvaa.

Miksi tilanteen on muututtava?

Lyhyemmät markkinaikkunat ja kilpailijoiden määrän kasvua aiheuttavat kaksi ongelmaa. Ensinnäkin lyhyempi markkinaikkuna tuo enemmän paineita suunnittelujen verifiointia ja validointia tekeviin V&V-tiimeihin, jotka joutuvat usein tekemään kompromisseja säästääkseen aikaa ja toivoakseen, että tuote on edelleen hyväksyttävä. Toiseksi teknologia kehittyy nopeammin, joten yritysten on testattava lisäskenaarioita, joita heidän ei ole tarvinnut testata aiemmin.

Kilpailun näkökulmasta jopa vakiintuneet yritykset huomaavat, että pienet startupit voivat muodostaa suuren uhan. Lisääntynyt kilpailu ei tarkoita vain sitä, että asiakkailla on enemmän vaihtoehtoja, vaan myös teknologian edistyminen auttaa uusia yrityksiä pääsemään markkinoille, joita ei muuten pidetä houkuttelevina. Uusilla tulokkailla saattaa myös olla korkealaatuisempi tuote, koska heillä on pienempi tuoteportfolio hallittavana. Vakiintuneet yritykset voivat menettää markkinaosuuttaan uusille kilpailijoille, jotka voivat integroida uusia ominaisuuksia ja teknologiaa, saada tuotteensa markkinoille nopeammin ja tehdä kaiken tämän laadusta tinkimättä.

Nykyään monet yritykset yrittävät ratkaista näitä ongelmia erilaisten aloitteiden avulla, mutta vain harvat yritykset ymmärtävät, kuinka paljon arvoa V&V-testiryhmiensä katseleminen voi tuottaa. Vaikka V&V-tiimit ovat osa kustannuspaikkaa, ne voivat tarjota todellista tehokkuutta ja lisätä tuotteen arvoa. Jotta testitiimit voivat lisätä liiketoiminta-arvoa, yritysten on optimoitava tiimiensä työnkulkuja ja toimintaprosesseja, tutkittava, miten tiimi rakentaa ja hallinnoidaan järjestelmiään, ja selvitettävä, mitä näkemyksiä testitiedoista voidaan saada. Näin tehdessään he voivat tunnistaa ja jakaa tärkeitä tietoja alkupäässä tutkimus- ja kehitystyötä ja loppupään valmistusta, jotta voidaan hyödyntää organisaation tehokkuutta ja tuhota perinteiset siilot. Tilanteen on muututtava tekemällä dataa, järjestelmiä ja prosesseja parantavia parannuksia lisätäkseen V&V-tiimien yrityksille tuomaa kokonaisarvoa.

NI:n testausratkaisuja Pohjois-Euroopassa edustavan CN Roodin artikkeli on luettavissa kokonaisuudessaan ETNdigi-lehdestä.