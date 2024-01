Integroidut virta-anturit tarjoavat ihanteellisen ratkaisun, kun tarkka ohjaus, tehokkuus ja suojaus ovat tärkeitä järjestelmän kannalta. Tämä LEM:n artikkeli kertoo neljä syytä siihen, miksi näin on.

Konni on tunnettu kyberturvallisuuspiireissä lähes kymmenen vuoden ajan. Ensimmäisen kerran vuonna 2014 havaittu haittaohjelmaperhe on muuttanut muotoaan jatkuvasti ja oppinut muun muassa ohittamaan käytetyt suojaukset. Nyt kyberturvallisuusyritys Fortinet kertoo havainneensa uudenlaisen variantin, jossa Konni-haittaohjelma on upotettu makroksi Word-tiedostoihin.

Tekoäly tekee parhaillaan suurta muutosta yhteiskuntaan ja salkunhoito ei ole poikkeus. Evlin vanhempi salkunhoitaja Tomas Hildebrandt on jo nähnyt sen vaikutukset omassa työssään ja kertoo mihin AI käytännön työssä jo vaikuttaa. Hilbebrandt myös kysyi suoraan ChatGPT:ltä, miten se näkee tekoälyn vaikuttavan salkunhoitajan työhön.

Operaattorit ovat yhdessä Gigantin kanssa julkistaneet viime vuoden myydyimmät puhelinmallinsa. Täysin epätieteellisen vertailun perusteella Suomen viime vuoden myydyimmän puhelimen tittelin nappasi Applen iPhone 13, jota myydään nyt noin 600 eurolla.

ETN tämän vuoden toisen ETNdigi-erikoislehden sisältö on vankkaa tietoa tekniikasta, ja kuten ennenkin, lehti on luettavissa ilmaiseksi. Käy tsekkaamassa lehden sisältö, valitse paras artikkeli ja lähetä valintasi meille osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. . Kaikkien äänestäjien kesken arvomme OnePlus Nord 3 -älypuhelimen.

Entinen brittien ylpeys British Telecom eli nykyään vain ytimekkäästi BT on joutumassa vaikeuksiin viikon päästä eli vuodenvaihteessa koittavan määräajan kanssa. Tuolloin brittioperaattoreiden on nimittäin pitänyt poistaa kaikki Huawein laitteet mobiiliverkoistaan.

Virtuaalimaailmassa otetaan ensi vuonna isoja askelia eteenpäin. Apple tuo alkuvuodesta – tällä tietoa maaliskuussa – tarjolle omat Vision Pro -lasinsa, joiden hintalapuksi on mainittu hieman alle 3500 dollaria. Kotimainen Varjomme on nokittanut XR-4 -sarjalla, jonka perusmalli tuo fotorealistiset VR-lasit kuluttajille 3990 euron hintaan.

Monesta pukinkontista löytyy tänäkin jouluna pelikonsoli ja sen kyljessä tärkeä laite eli ohjain. Belgialainen Melexis on esitellyt erittäin vähävirtaisen 3D-magnetometrin, joka tekee ohjaimista monin tavoin parempia kuin nykyiset mekaaniset ratkaisut.

Tutka alkaa olla vakio-ominaisuus kaikissa uusissa autoissa. Tutkapiireissä ollaan siirtymässä entistä tehokkaampiin siruihin, jotka pystyvät lisäksi näkemään 360 astetta eli joka suuntaan. NXP:n tutkapiirin toiminta on varmennettu Rohde & Schwarzin simulaattoriratkaisulla juuri ennen tammikuisia CES-messuja.

Autonominen ajaminen tai robottiauto perustuu paitsi erilaisiin antureihin ja laitteisiin, myös mitä suurimmassa määrin ohjelmistoon. Suomessa tamperelainen Sensible 4 heitti viime kesänä pyyhkeen kehään rahoituksen loppuessa, mutta nyt autonomisen ajamisen ohjelmistopinoa on tuomassa tarjolle amerikkalainen Ambarella.

Kuopion Savilahdessa maaliskuussa avautuva kood/Sisu-koodikoulu on herättänyt laajasti kiinnostusta. Koulun verkkohaku aukesi marraskuun puolivälissä, ja jo yli tuhat hakijaa on suorittanut haun ensimmäisen vaiheen. Hakijat edustavat 23 eri kansallisuutta. Joka viides verkkotestin suorittaneista on pääkaupunkiseudulta.

Japanilainen ROHM on kasvattanut LTspice-mallikirjastoaan. Kirjastoon on lisätty esimerkiksi SiC- el piikarbidi- ja OGBT-tehokomponenttien malleja niin, että kokonaismäärä on kasvanut yli 3500:een.

Tektronix on esitellyt täysin uusitun sekasignaalioskilloskoopin. 4-sarjan B MSO -malli tuo tuplasti lisää laskentatehoa, uudenlaisen käyttöliittymän sekä laajat etäkäyttömahdollisuudet. Perusmallin lähtöhinta on 8570 euroa.

Open RAN on arkkitehtuuri, jonka pitäisi tehdä 5G-verkkojen toteuttamisesta joustavampaa ja edullisempaa. Operaattorit odottavat tekniikalta paljon, mutta edelleen siinä on paljon haasteita.

Samsungilla on ollut ohjelma, jossa käyttäjät voivat itse korjata laitteitaan aidoilla varaosilla. Nyt ohjelma on laajentunut 30 uuteen maahan Euroopassa ja mukaan laitevalikoimaan ovat tulleet myös uudet taivuteltavat Galaxy Z Flip 5- ja Z Fold 5 -puhelimet.

Generatiivinen tekoäly on eittämättä päättyvän vuoden kuumin uusi tekniikka. ChatGPT:stä reilu vuosi sitten alkanut myllerrys on levinnyt useimpiin sovelluksiin ja dokumentteihin. Yksi seuraus kehityksestä on se, ettei kukaan enää pian lue PDF-dokumentteja.

Operaattorit ympäri maailmaa valittelevat, että suurin puute on taajuuksista ja kapasiteetista. Silti vain murto-osa on hyödyntänyt niille lisensoituja millimetrialueen taajuuksia. Yhtenä ensi vuoden ennusteena uskotaan, että mmWave-alueen taajuudet tulevat laajemmin kaupalliseen käyttöön. Tämä kuitenkin edellyttää toistimia.

Jos haluaa käyttää kiinalaisen GigaDevicen RISC-V-prosessoreita sulautetuissa projekteissaan, nyt kehitykseen voi käyttää saksalaisen SEGGERin työkaluja ilmaiseksi. SEGGErin IDE Embedded Studiota voi käyttää maksutta kaikissa GigaDevicen RISC-V-mikro-ohjaimissa, mukaan lukien uusimman GD32VW553:n kanssa.

Langattomien lähiverkkojen eli Wi-Fin uusin polvi kulkee nimellä 6E. Seuraavaksi vuorossa on Wi-Fi 7. IEEE on näillä näkymillä saamassa 802.11be-standardin valmiiksi alkuvuodesta 2024. Anritsu ja espanjalainen EMITE ovat saanee valmiiksi OTA-mittausratkaisun Wi-Fi 7 aitteiden kehittämiseen.

Uusissa autoissa on yhä enemmän puolijohdekomponentteja. Vuonna 2022 autoihin myytiin esimerkiksi 5,4 miljardia anturia ja määrä on tänä vuonna kasvanut 7 prosentin vauhtia, kertoo ranskalainen tutkimuslaitos Yole Developpement.