Oculus-lasit saivat lisäpotkua uudesta Snapdragon-piiristä

Facebookin uusista Oculus Quest 2 -virtuaalilasien sisuksista löytyy Qualcommin Snapdragon XR2 -piiri. Piiri kasvattaa lasien laskentatehon peräti 11-kertaiseksi, mikä tekee näkymistä tietenkin merkittävästi luonnollisempia.

Oculus Quest 2 on samalla markkinoiden ensimmäinen VR-laite, joka käyttää Qualcommin ja Facebookin vuosien yhteistyön tuloksena syntynyttä Qualcomm Snapdragon XR2 -alustaa. Verrattuna ensimmäisen polven Oculus-laseihin uusi prosessori on antanut mahdollisuuden kasvattaa näytön resoluutiota selvästi. Pikseleitä on 50 prosenttia enemmän.

Kasvanut laskentateho mahdollistaa sen, että Snapdragon XR2 kykenee jopa 11-kertaiseen laskentatehoon edeltäjäänsä verrattuna. Tämän ansiosta piirillä voidaan ajaa samanaikaisesti useaa havainnointialgoritmeja muiden laskentatehtävien ohella. Seurauksena on entistä realistisempi käyttäjäkokemus.

Yhdellä latauksella Oculus Quest 2 -lasit toimivat 2-3 tunnin ajan.