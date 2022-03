Ladattava Qi-laite pitää nyt tunnistaa varmasti

Qi on noussut pienten laitteiden langattoman lataamisen de facto -standardikdi. Wireless Power Consortiumin uusin standardi on jo viime vuonna hyväksytty Qi 1.3. Se edellyttää, että latauslaite tunnistaa varmasti ladattavan laitteen. Microchip on tuonut tarjolle näiden laitteiden turvallisen autentikoinnin.

Microchip on lanseerannut TrustFLEX ECC608- ja autoteollisuuden Trust Anchor TA100-piirit Qi 1.3 -lähetinpiirien rinnalle. Kyse on suojatusta all-in-one -tallennusalijärjestelmä, joka tukee suojattujen avainten käyttöä laitteiden autentikoinnissa. Tämä pitää sisällään X.509-varmenteet, joilla voidaan varmistaa salausteknisesti sertifioidun teholähettimen lähde ja laatu.

Vastaanotin esimerkiksi matkapuhelimessa, joka on sijoitettu Qi 1.3 -teholähettimeen, voi aluksi hyväksyä 5 watin latauksen tai hylätä sen. Onnistuneen X.509-pohjaisen ECC-todennuksen jälkeen, joka osoittaa, että laturi on hyväksytty, puhelin voi hyväksyä latauksen 15 watin teholla. Tämä tietenkin lyhentää latausaikaa merkittävästi.

Microchip on nyt WPC-konsortion lisensoitu valmistusvarmentaja (CA), joka ei tarjoa vain esikonfiguroituja suojattuja tallennusalijärjestelmäratkaisuja, vaan myös Qi-latauslaitteiden kehityksen kynnystä koko avainprosessin WPC-juurivarmentajan kanssa asiakkaidensa puolesta.

Laitevalmistajille Microchip tarjoaa valmiin sertifioidun referenssisuunnittelun, joka sisältää sovellusohjaimen, Qi 1.3 -ohjelmistopinon, turvalliset tallennusalijärjestelmät ja ratkaisua tukevat salauskirjastot sekä provisiointipalvelut auto- että kuluttajasovelluksiin.

Lisätietoj alustasta Microchipin sivuilta.