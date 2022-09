Uuden iPhonen erikoisuus auttaa vain harvoja

Applen uusi iPhone 14 toi paremmat kamerat, vaihtoi vanhan loven ”dynaamiseksi saareksi” ja lisäsi prosessoritehoa entiseen tapaan, mutta yhdeksi myyntivaltiksi Apple nosti sen, että laite pystyy soittamaan hätäpuheluita myös kännykkäverkkojen ulkopuolella. OpenSignalin tutkimus osoittaa, että kyse on varsin harvinaisesta tarpeesta.

OpenSignal analysoi yli sataa maata ja tarkasteli, kuinka suuren osan ajasta älypuhelimet ovat kännykkäverkkojen ulkopuolella. Tyypillisesti tällainen tilanne on hyvin marginaalinen. Suomessa kännykkäverkkojen ulkopuolelle pääseminen edellyttää aktiivisia toimia.

Kaikista tutkituista maista heikoin on tilanne Haitissa, jossa puhelimet ovat 5,25 prosenttia ajasta ilman yhteyttä verkkoon. Brasiliassa ja Nicaraguassa lukema on yli 3 prosenttia, mutta molemmissa on valtavia sademetsäalueita. Euroopassa tilanne on heikoin Ranskassa, jossa puhelimet ovat 2,14 prosenttia ilman signaalia. Tämä selittynee Alpeilla.

USA:ssa ja Kanadassa, joissa Applen uusi SOS-palvelu tulee ensiksi käyttöön, puhelimet ovat vain reilun prosentin ajasta ilman verkkoyhteyttä. Aasiassa verkot ovat erittäin kattavia. Esimerkiksi Koreassa prosentti on 0,26.

Suomi on koostaan huolimatta Euroopan ykkösmaa. Täällä kännykät ovat vain 0,64 prosenttia ajasta ilman verkkoa. Ruotsissa lukema on 0,70 prosenttia.

Satelliittiyhteys on kuitenkin tulossa osaksi 5G-standardeja ja Applen lisäksi Huawei on lisännyt vastaavan ominaisuuden Mate 50 -puhelimiinsa. Ja toki silloin, kun tällaiselle SOS-palvelulle on oikeasti tarvetta, se muuttuu kaikkea muuta kuin triviaaliksi.