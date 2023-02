Kiina ei pysty valmistamaan edistyneimpiä mikropiirejä

Kiina on investoinut valtavia rahoja ottaakseen kiinni lännen ja Taiwanin etumatkan piirien valmistuksessa. Nyt tielle on tullut korkea muuri, sillä kiinalaiset puolijohdetalot eivät voi saada käyttöönsä uusinta askelvalotustekniikkaa.

Wall Street Journalin mukaan Hollanti ASML:ää myymästä joitakin litografialaitteistoja Kiinaan. Erityisesti kielto koskee uusimpia EUV-laitteistoja, joita tarvitaan käytännössä kaikkien alle 10 nanometrin piirien valmistukseen. ASML on ainoa EUV-askelvalottimien valmistaja.

Kiina on kiertänyt moni aiempia puolijohdealan pakotteita, mutta suurikokoisten litografiakoneiden hankkiminen on paljon vaikeampaa. Niiden kehittäminen itse on käytännössä mahdotonta. Lisäksi koneita myydään vuosittain vain muutama sata, joten niiden olinpaikasta on helppo pitää kirjaa.

Vaikka Kiinalla ei todennäköisesti ole teknologiaa alle 10 nanometrin sirujen valmistamiseksi, se investoi jo uusiin tehtaisiin. Tällä hetkellä vain Taiwanin TSMC ja Korean Samsung voivat valmistaa 5 nanometrin siruja. Tämä edellyttää ASML:n toimittamia laitteistoja.

Vaikka muut askelvalottimien valmistajat voivat tulostaa 10 nanometrin kuvioita piille, vain ASML:n EUV-laitteille voidaan mennä sitä pienempiin viivanleveyksiin. Myyntikielto Kiinaan ei vaikuta valtavassa kasvussa olleen ASML:n bisnesnäkymiä, sillä yrityksellä on muutenkin suuria vaikeuksia vastata valtavaan EUV-laitteiden kysyntään.