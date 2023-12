Uusin OnePlus kisaa vakavasti parhaimman Android-puhelimen tittelistä

OnePlus on julkistanut Kiinassa uusimman lippulaivapuhelimensa. OnePlus 12 on yritykselle erittäin tärkeä tuote, sillä sen avulla se haastaa tosissaan Samsungin markkinoiden parhaimman Android-puhelimen tittelistä.

Uuden OnePlus 12 -mallin perusta on luotu osin myös erittäin hyvän vastaanoton saaneen OnePlus Openin pohjalle. Uudessa puhelimessa käytetään samaa Sonyn kanssa kehitettyä 50 megapikselin LYT808-pääkameraa, joka on ehdottomasti yksi tämän hetken parhaimmista.

Raudaltaan OnePlus 12 on tuttuun tapaan parasta, mitä Android-luuriin on tällä hetkellä tarjolla. Prosessori on Qualcommin uusin eli Snapdragon 8 Gen 3 -piiri, joka tarkoittaa 30 prosenttia nopeampaa CPU-suoritinta ja 25 prosenttia tehokkaampaa grafiikkaa. RAM-muisti on LPDDR5X-tyyppiä eli markkinoiden nopeinta.

Laitteessa on yksi suurimpia lippulaivapuhelinten akkuja, sillä kaksikennoakusto on kapasiteetiltaan 5400 milliampeerituntia. Se latautuu sadan watin teholla kaapelia pitkin. Lisäksi OnePlus on kuunnellut käyttäjiään ja palauttanut langattoman latauksen huippumalliinsa 50 watin tehoisena.

Näyttö on 120-hertsinen, erottelee 2K-laadulla ja on maksimikirkkaudeltaan peräti 4500 nitiä.

Kaiken kaikkiaan OnePlus 12 kisaa suoraan Samsungin tulevan Galaxy S24 -huippumallin kanssa. Merkittävin ero on nopeampi lataus ja hieman heikompi suojaus: OnePlus 12 on saanut IP65-suojauksen eli tasoa on nostettu edellispolvesta. Samsung vetää tässä vielä pidemmän korren IP68-suojauksellaan.

Kiinan ulkopuolella OnePlus 12 ollaan julkaisemassa ensi vuoden alussa.