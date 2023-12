Lounea kertoi tänään, että suomalainen tubettaja ja Twitch-striimaaja Justus ”Rauski” Jokinen striimaa ensimmäisenä maailmassa 40 gigabitin sekuntinopeudella. Nopeus perustuu 50G PON -tekniikan kaupallisen käytön aloittamiseen. Tämä nostaa nettinopeudet maailman mittakaavassakin täysin uudelle tasolle, Lounea hehkuttaa.

Tutkijat USA:n puolustusministeriön alaisessa Oak Ridge National Laboratory:ssa (ORNL) ovat kehittäneet uuden lähestymistavan kiinteän elektrolyytin akkujen, eli SSB-akkujen suunnitteluun, jossa huomioidaan mekaniikan rooli. Heidän Science-lehdessä julkaistu tutkimuksensa korostaa, kuinka fyysiset voimat, kuten stressi ja rasitus, vaikuttavat akkujen suorituskykyyn ja käyttöikään.

Intel lanseerasi eilen AI everywhere -tapahtumassa laajan joukon uusia tuotteita, joiden myät yhtiö siirtyy virallisesti tekoälyaikaan prosessoreissaan. Tavoite on kova: tehokas tekoälypäättely aiotaan tuoda ihmisten työpöydille ja samalla Nvidian CUDA-arkkitehtuuri halutaan korvata AI-mallien kouluttamisessa.

Suomessa rakennetaan nyt kuituyhteyksiä ennennäkemätöntä vauhtia, mutta valokuitumaana olemme jäljessä oikeastaan kaikkea muuta Eurooppaa. Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kauniston mukaan syy tähän löytyy maamme historiasta. Syyllinen on suoraan sanottuna Nokia.

Magneettisia muisteja on kehitetty pitkään erityisesti sulautettujen laitteiden välimuisteihin. Niiltä vaaditaan nopeutta ja pitkää ikää. Belgialainen mikroelektroniikan tutkimuslaitos IMEC esittel IEdM-konferenssissa uuden MRAM-muistin, joka saattaa jopa korvata SRAM-välimuistit. IMEC:n esittelemä tekniikka perustuu elektronien spiniin. Nämä SOT-tyyppiset (spin-orbit torque) muistit toimivat niin, että sähkövirta johdettuna materiaalin läpi voi aiheuttaa vääntömomentin (torque) elektronien magneettisiin momentteihin. Vääntömomentti voi muuttaa näiden magneettisten momenttien suuntaa, mikä voidaan hyödyntää bittien tallentamiseen.

Nokia ja Deutsche Telekom (DT) ovat alkaneet ottaa käyttöön usean toimittajan Open RAN -verkkoa Fujitsun kanssa Saksassa. Tekniikka on täysin integroitu DT:n reaaliaikaiseen kaupalliseen verkkoon ja ensimmäinen verkkosegmentti tarjoaa kaupallisia 2G-, 4G- ja 5G-palveluita asiakkaille Neubrandenburgin alueella Pohjois-Saksassa.

Nokia kertoo saaneensa päätökseen onnistuneen Cloud RAN -kokeilun Arm:n ja HPE:n eli Hewlett Packard Enterprisen kanssa. Kokeilu osoittaa, että Nokian verkossa kantataajuuslaskentaa voidaan tehdä eri piiriarkkitehtuureilla, myös Arm-pohjaisilla kiihdytyskorteilla.

Suomalainen Lygg aikoo tuoda taivaalle jopa 300 hybridilentokonetta vuodesta 2028 alkaen. Yksistään niillä Lygg voi lennättää yli 10 miljoonaa matkustajaa vuodessa, mikä on yli 60 prosenttia Helsinki-Vantaan tämän vuoden kansainvälisen liikenteen kokonaismatkustajamäärästä.

Iso osa teollinen internetiä on logistiikka, joka seuraa tarkkaan kaikenlaisten tavaroiden liikkumista osana kuljetusketjua. Tällä hetkellä seuranta perustuu pitkälti RFID-tunnisteisiin, mutta tulevaisuudessa 5G voi viedä nämä pienet tagit eläkkeelle.

Check Point Software kertoo marraskuun haittaohjelmakatsauksessaan uudesta AsyncRAT-kampanjasta, jossa haittaohjelmaa levitettiin huomaamatta haitallisten HTML-tiedostojen avulla. Suomen yleisin haittaohjelma oli FakeUpdates, joka nousi marraskuussa pienen tauon jälkeen myös globaalille listalle sijalle kaksi.

5G-verkossa hypätään ensi vuonna uuteen aikakauteen, kun käyttöön otetaan uusia 5.5G- tai 5G Advanced -yhteyksiä. Niissä maksimidatanopeus kasvaa nykyisestä yhdessä gigabitistä kymmeneen, kuten DNA demosi tänään pääkonttorillaan Helsingin Metsälässä.

Serbialainen MIKROE eli Mikroelektronika tunnetaan suosituista Click-lisäkorteistaan, joita se on kehittänyt jo yli 1500 kappaletta. Uusin on oheinen, joka on tarkoitettu veden virtauksen aistimiseen. Nyt yhtiö on sulautetun wikin, josta löytyy yli miljoona projektia 12 eri sovellusalueelta.

5G-teknologia modernisoidaan vuonna 2024, minkä myötä mobiiliverkon melkoisten toiminnallisten ongelmien odotetaan ratkeavan. VTT:n ja Traficomin mukaan kaapeliyhteys matkapuhelintukimastosta ydinverkon ensimmäiseen solmukoneeseen ei aina vedä, mutta muitakin teorioita ongelmien syistä löytyy.

Generatiivinen tekoäly LLM-kielimalleineen on valloittanut maailman vain vuoden aikana, mutta edelleen käyttäjien kanssa keskustelee pilvipalvelimilla pyörivä ohjelmisto. Piilaaksolainen Kinara on nyt julkistanut toisen polven GenAI-prosessorinsa ja se lupaa tuoda tekoälyn verkon reunalle erilaisiin pienempiin laitteisiin.

Kriittinen infrastruktuuri on hyvin usein kohteena kybersodankäynnissä ja myös älykkäät digitaaliset sähköverkot ovat alttiita kyberiskuille. Tutkija Sayawu Diaba esittelee Vaasan yliopistoon tekemässä väitöskirjassaan tehokkaita koneoppimisalgoritmeja älyverkkoihin kohdistuvien kyberhyökkäysten havaitsemiseen ja luokitteluun.

1990-luvun alkupuolella kaksi norjalaista opiskelijaa, Alf-Egil Bogen ja Vegard Wollan, kehittivät uuden RISC-arkkitehtuurin, jolla annettiin nimeksi AVR. Ensimmäinen piiri tuli ulos 1996 Atmelin aikaan ja vuodesta 2016 asti arkkitehtuuri on kuulunut Microchipin omistukseen.

Tutkijaryhmä on löytänyt uuden haavoittuvuuksien ryhmän, joka koskettaa käytännössä kaikkia mahdollisia 5G-puhelimia. 5Ghoul-nimen saanut kokonaisuus koostuu 14 haavoittuvuudesta, joista kymmenen on julkistettu, neljä salattu turvallisuussyistä ja joista kolme on laitteiden turvallisuuden kannalta kriittisiä.

Nokia siirtyy Bell Labsin tutkimuskeskuksensa uusiin tiloihin New Jerseyssä. Yli 80 vuotta Murray Hillissä sijainnut tutkimuskeskus muuttaa reilun puolen tunnin päähän uuteen innovaatio- ja teknologiakeskukseen New Brunswickissä.

AT&T-asiakkuuden menetys Yhdysvalloissa ja Intian verkkorakentamisen hidastuminen tarkoittavat, että Nokian matkapuhelinverkkojen ryhmä ei pääse muun markkinan kasvuvauhtiin kahtena seuraavana vuonna. Vuonna 2026 yhtiö uskoo yltävänsä 13 prosentin liikevoittoon.

ETN tämän vuoden toisen ETNdigi-erikoislehden sisältö on vankkaa tietoa tekniikasta, ja kuten ennenkin, lehti on luettavissa ilmaiseksi. Käy tsekkaamassa lehden sisältö, valitse paras artikkeli ja lähetä valintasi meille osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. . Kaikkien äänestäjien kesken arvomme OnePlusNord 3 -älypuhelimen.