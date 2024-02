Nokia tuo generatiivisen tekoälyn tehtaaseen

Kaikki puhuvat nyt ChatGPT:stä ja muista suuriin kielimalleihin perustuvista tekoälyratkaisuista, joten tämänkin piti ennen pitkää tapahtua. Nokia tuo generatiivisen tekoälyn tuotantolaitoksiin työntekijöiden digitaalisena apurina.

Kyse on MX Workmate -ohjelmistosta. Se on Nokian mukaan maailman ensimmäinen GenAI-kielimalleja hyödyntävä ratkaisu, joka istuu OT- eli tuotantoverkkoihin. Ideana on helpottaa työntekijöiden vuorovaikutusta teollisuuskoneiden kanssa.

Ohjelmisto tuottaa kontekstuaalista, ihmisen kaltaista kielisisältöä, joka perustuu reaaliaikaiseen OT-dataan. Tämän ansiosta työntekijät voivat ymmärtää monimutkaisia koneita ja saada niistä reaaliaikaisia tilatietoja. Tuotantolaitos saa parempia tuloksia, joustavuutta, tuottavuutta, ja voi toimia ympäristön kannalta kestävämmin aj työntkeijöiden kannalta turvallisemmin.

Osaltaan MX Workmaten kaltaiset ratkaisut voivat helpottaa yrityksiä näiden kroonisessa ammattitaitoisen työvoiman pulassa. Konsulttiyritys Korn Ferryn tutkimuksen mukaan maailmassa tarvitaan 85 miljoonaa ammattitaitoista teknologian työntekijää vuoteen 2030 mennessä. Tekoälytyökalujen tehokas käyttö voi lievittää tätä kriisiä ja samalla parantaa nykyisten työntekijöiden valmiuksia.

ChatGPT ei kuitenkaan sellaisenaan istu tuotantolinjaan. GenAI LLM -ratkaisut eivät ole tiukkojen OT-vaatimusten mukaisia, joihin kuuluvat luotettavuus, saatavuus, turvallisuus ja tietojen eheys.

Nokia MX Workmate vastaa tähän haasteeseen mukauttamalla GenAI LLM -teknologiaa OT-ympäristöihin sisällyttämällä kaiken Nokian OT-yhteensopivaan paikalliseen reunalaskentaratkaisuun MX Industrial Edge. Palvelimelle voidaan integroida innovaatioita, kuten tekoälyn hallusinaatioiden poistamisen, samalla kun käytetään rinnakkaisia LLM-malleja. Laitteisto voi kommunikoida sovellusten kanssa, jotka tarjoavat tarvittavia OT-tietoja.

Nokia Team Commsin avulla työntekijät voivat tehdä kyselyjä avustajalle ja se lähettää reaaliaikaista kontekstuaalista tietoa yhteyksissä oleville työntekijöille pakattuna viesteiksi, jotka on helppo ymmärtää luonnollisella ihmiskielellä.

Luonnollisen kielen prosessointia hyödyntävä ihmiseltä/koneelta -viestintä voi auttaa tehtaiden työntekijöitä saamaan reaaliaikaista tietoa tuotannon tilasta, määrästä ja laadusta sekä suosituksia näiden suorituskykymittareiden parantamiseksi.