Komponentteja tarvitaan pian paljon lisää

Tällä hetkellä yritykset ovat varovaisia, eikä komponentteja osteta. Pian on edessä kysynnän kova kasvu. Muutos tulee ehkä jo kolmannella neljänneksellä, viimeistään ensi vuoden puolella, arvioi komponenttijakelija Mouserin Euroopan toiminnoista vastaava Mark Burr-Lonnon.

Tuleva allokaatio ei tietenkään ole mitään uutta. Elektroniikassa syklit seuraavat toisiaan ja kysyntä ja kapasiteetti ovat harvoin synkronissa. - Ala ei opi, eikä halua oppia. Allokaatio antaa aina mahdollisuuden valmistajille uudelleenhinnoitella markkinat.

Burr-Lonnonin mukaan Mouser katsoo tätä kaikkea hieman toisesta näkökulmasta. - Asiakkaiden ja ostajien määrä kasvaa koko ajan. Tilausten määrä kasvaa. Uusia suunnitteluja tehdään kiihtyvällä vauhdilla, Burr-Lonnon arvioi.

Kun markkina palaa normaaliin, valmistajien varastojen täytyy olla kunnossa. - Viime vuonna arvioitiin, että syyskuussa 2023 kaiken piti olla normaalia. Nyt puhutaan kolmannesta neljänneksestä, joten vuoden lopulla tarvitaan lisää komponentteja. Ja niitä tarvitaan paljon. Jos tähän kysyntään ei olla valmiita vastaamaan, on edessä taas allokaatio ja hintojen nousu.

Merkkejä tästä on jo. Muistien hinnat ovat lähteneet ylöspäin, tämä on yleensä ensimmäinen merkki. - Kondensaattori ja liittimien toimitusajat pitenevät. EMS-yritykset soittavat meille, kun ovat pulassa. Nämä kaikki kertovat, että olemme käännekohdassa ja nousu alkaa pian.

Burr-Lonnonin mukaan Mouser on valmis tulevaan kasvuun. - Tavallaan olemme onnekkaita. Meillä on Teksasissa miljoona neliöjalkaa varasdtotilaa ja ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen jälkeen ala kasvaa kaksinkertaiseksi. Meillä on kahden miljardin dollarin arvosta komponentteja varastossa, siihen varastokapasiteettimme pian riittää. Olemme valmiimpia kuin muut.

Nürnbergin Embedded Worldissa tekoäly näkyy nyt melkein joka osastolla. Mark Burr-Lonnon mukaan se on myös pian alkavan kasvun moottori. - Tekoälyn merkitys on iso, vaikka juuri kukaan ei vielä täysin tajua, mistä siinä on kyse. Me tiedämme, että tulee valtava määrä sovelluksia, jotka hyödyntävät AI-teknologioita. Ja tämä ajaa komponenttimyyntiä tulevina vuosina. Meidän tehtävämme on laajentaa koko ajan teknologioita, jotka voivat vauhdittaa näitä suunnittelijoita. Emme ehkä tiedä, mitä kaikkea tulee tapahtumaan, mutta me tulemme tarjoamaan oikeat komponentit.

Suomi oli viime vuonna ehdolla saamaan Mouserin uuden yksikön, mutta se päätettiin perustaa Liettuaan. Suomi kuitenkin on Mouserin listalla, ilman muuta. Yhtiö tekee meillä lähes 20 miljoonan euron edestä myyntiä. Se voisi Burr-Lonnonin mukaan olla toki enemmänkin. - Suomessa on paljon startuppeja, joten potentiaalia kasvuun on.