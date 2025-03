Nürnbergissä järjestetty Embedded World 2025 -messutapahtuma keräsi vaikuttavan osanoton, kun noin 32 000 vierailijaa yli 80 eri maasta kokoontui tutustumaan sulautettujen järjestelmien alan viimeisimpiin innovaatioihin. Viime viikolla järjestetyille messuilla lähes 1200 näyttelyasettajaa 46 eri maasta.

Koneoppimisen markkina kasvaa ennennäkemättömällä vauhdilla ja ohittaa 110 miljardin dollarin rajapyykin vuonna 2025. Kasvuvauhti on 30 prosenttia nopeampi kuin muu tekoälymarkkina, mikä vahvistaa koneoppimisen asemaa tekoälyn keskeisimpänä osa-alueena.

MIT:n tietojenkäsittelytieteen ja tekoälyn laboratorion (CSAIL) tutkijat ovat kehittäneet uuden ohjelmointikielen, joka voi mullistaa suurteho- eli HPC-laskennan optimoinnin. Exo 2 -niminen kieli kuuluu uuteen "user-schedulable language" (USL) -kategorian ohjelmointikieliin, jotka antavat kehittäjille enemmän hallintaa koodin suorituskyvyn optimoinnissa.

Nokian tuore vuosiraportti Yhdysvaltain SEC:lle eli arvopaperimarkkinaviranomaiselle vahvistaa, että yhtiön tutkimus- ja kehitystoiminta on edelleen alan ehdotonta kärkeä. Nokia on panostanut järjestelmällisesti teknologia- ja innovaatiokehitykseen, minkä ansiosta se on säilyttänyt asemansa yhtenä maailman johtavista viestintäteknologian toimijoista.

Digitaalisaation ja sähköistymisen nopean kehityksen myötä puolijohteiden valmistuksen ja testauksen nopeuttaminen vastaamaan kasvavaan kysyntään on tärkeämpää kuin koskaan. Tämä korostaa puolijohteiden automaattisen testauslaitteiston (ATE) keskeistä roolia, kertoo Toshiba Electronic Europe artikkelissaan.

Sony on julkistanut uuden sukupolven näyttöjärjestelmän, joka perustuu yhtiön kehittämään signaalinkäsittelyteknologiaan ja itsenäisesti ohjattuun RGB-LED-taustavaloon. Innovatiivinen järjestelmä mahdollistaa kolmen päävärin – punaisen, vihreän ja sinisen – erillisen hallinnan, mikä parantaa värien puhtautta ja tarjoaa laajemman väriavaruuden. Ratkaisu soveltuu niin elokuvatuotantoon kuin kotikäyttöön, tarjoten aiempaa luonnollisemman ja tarkemman kuvanlaadun.

Renesas Electronics esitteli Nürnbergin Embedded Worldissä uuden RZ/V2N-mikroprosessorin, joka tuo edistyneen visuaalisen tekoälyn laajempaan käyttöön. Uusi piiri tarjoaa jopa 15 TOPS:n tekoälysuorituskyvyn Renesasin DRP-AI3-kiihdyttimellä, joka takaa huippuluokan energiatehokkuuden (10 TOPS wattia kohti).

Suomessa voimassa olevien patenttien määrä on noin kaksinkertaistunut alle kahdessa vuodessa, kun 100 000 patentin raja ylittyi 27.2.2025. Nopea kasvu johtuu 1.6.2023 voimaan tulleesta Euroopan yhtenäispatenttijärjestelmästä. Tämä lisää oman patentointiosaamisen ja -aktiivisuuden merkitystä yritysten menestymiselle.

KIOXIA Europe on esitellyt uuden KIOXIA LC9 Series NVMe SSD -aseman, joka tarjoaa huikean 122,88 teratavun tallennuskapasiteetin perinteisessä 2,5 tuuman koossa. Tämä markkinoiden suurimpiin kuuluva SSD on rakennettu yhtiön uusimmalla 8. sukupolven BiCS FLASH QLC 3D -tekniikalla ja se on suunnattu erityisesti tekoälyn ja suurten datamäärien käsittelyyn.

Nokian vastajulkaistu vuosiraportti Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle (SEC) vahvistaa, että yhtiö on strategisesti siirtämässä painopistettään mobiiliverkoista kiinteisiin verkkoihin ja verkkoinfrastruktuuriin. Muutos näkyy sekä liiketoimintaryhmien kehityksessä että yhtiön viimeaikaisissa yritysostoissa ja investoinneissa.

Jos kuulut niiden miljoonien käyttäjien joukkoon, joilla on televisionsa kyljessä vanha toisen polven Chromecast-laite, et ole saanut toistettua ruudullasi mitään striimattavaa lähes viikkoon. Google ei ole vielä kertonut tarkkaan, mistä ongelmat johtuvat, mutta moka on osoittautumassa todella noloksi hakujätin kannalta.

Elektroniikkakomponenttien markkinat ovat olleet haastavassa tilanteessa viime vuosina, mutta valoa näkyy jo tunnelin päässä. Mouserin markkinointijohtaja Kevin Hess arvioi Nürnbergin Embedded World -messuilla, että Euroopan markkinat alkavat toipua loppupuolella ja kasvu kiihtyy vuonna 2026.

Nvidia jatkaa huimaa nousuaan puolijohdemarkkinoilla, kun tekoälypiirien kysyntä kasvaa ennätyslukemiin. Yrityksen markkinaosuus on kolminkertaistunut neljässä vuodessa ja noussut 7,3 prosenttiin, samalla kun kilpailijat Samsung ja Intel kamppailevat asemistaan.

Teksasilainen Silicon Labs on esitellyt uuden BG29-sarjan BLE-piirit, jotka tuovat suuren laskentatehon ja laajan liitettävyyden entistä pienempiin laitteisiin. Uutuuspiiri on suunnattu erityisesti terveydenhuollon laitteisiin, paikannusjärjestelmiin ja akkukäyttöisiin sensoreihin, joissa koko ja virrankulutus ovat kriittisiä tekijöitä.

Elon Musk väitti, että X-alustaan (entinen Twitter) kohdistuneiden kyberhyökkäysten taustalla olisi Ukraina, mutta asiantuntijat kiistävät väitteen ja pitävät sitä harhaanjohtavana. Check Point Researchin mukaan hyökkäyksistä vastaa pro-Palestiinalainen hakkeriryhmä Dark Storm Team, joka on erikoistunut palvelunestohyökkäyksiin (DDoS) ja muihin kyberhyökkäyksiin.

Juhannuksen jälkeen myytävissä kännyköissä ja tableteissa täytyy olla energiamerkintä. Kyse on EU:n ekosuunnitteluvaatimuksista, jotka tulevat voimaan 20.6.2025. Tarkoituksena on pidentää kännyköiden ja tablettien käyttöikää, lisätä niiden kestävyyttä ja vähentää sähkön kulutusta. Lisäksi tuotteita pitää pystyä entistä paremmin korjaamaan ja niiden ohjelmistoja päivittämään aiempaa pitempään.

Texas Instruments on julkaissut maailman pienimmän mikro-ohjaimen, joka mahdollistaa entistä kompaktimmat ja monipuolisemmat sulautetut järjestelmät. Uusi MSPM0C1104-mikro-ohjain vie piirilevyllä vain 1,38 mm² tilaa, mikä on 38 % vähemmän kuin markkinoiden aiemmilla pienimmillä ohjaimilla.

AMD esitteli Nürnbergin Embedded World -messuilla uudet viidennen sukupolven EPYC Embedded -prosessorit. EPYC Embedded 9005 -sarjan prosessorit on suunniteltu erityisesti sulautettuihin sovelluksiin, tarjoten huippuluokan suorituskykyä ja energiatehokkuutta verkko-, tallennus- ja teollisuuskäyttöön.

Globaalien mobiiliverkkoon liitettävien IoT-moduulien toimitukset kasvoivat vuonna 2024 kymmenen prosenttia verrattuna edellisvuoteen, elpyen vuoden 2023 laskusuhdanteesta. Counterpointin tilastojen mukaan Kiina johti markkinoiden elpymistä, kun taas Intia oli ainoa muu maa, jossa kasvu jatkui. Intian kehitys johtui erityisesti älymittareiden ja seurantateknologioiden laajasta käyttöönotosta.

Maailmalla levisi kulovalkean tavoin uutinen siitä, että kiinalainen Espressif olisi ujuttanut takaportin jopa miljardiin markkinoilla olevaan Bluetooth-piiriinsä. Laineiden vähän laskettua voidaan todeta, että kyse on suurimmalta osin uutisankasta.