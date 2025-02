OnePlus lupaa pidemmän akunkeston älykelloonsa

OnePlus on virallisesti ilmoittanut uusimman älykellonsa, OnePlus Watch 3:n, tulevasta julkaisusta. Uutuusmalli saapuu Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoille 18. helmikuuta ja tuo mukanaan entistä paremman akunkeston ja suorituskyvyn.

OnePlus Watch 3 vie edeltäjänsä, OnePlus Watch 2:n, tunnetusti pitkän akunkeston uudelle tasolle. Uusi malli tarjoaa jopa 5 päivän eli 120 tunnin käyttöajan normaalissa älytilassa ja huikeat 16 päivää virransäästötilassa. Lisäksi vain 10 minuutin pikalataus riittää koko päivän käyttöön.

Kellon tehokkuuden taustalla on korkealuokkainen Snapdragon W5 -piiri yhdessä uuden BES2800 MCU Efficiency -piirin kanssa. Tämä kaksimoottorinen arkkitehtuuri takaa optimaalisen tasapainon akun keston ja älykkäiden toimintojen välillä. OnePlussan kehittämä Silicon NanoStack -akku on nostanut energiatiheyttä, ja uusi malli sisältää entistä suuremman 631 mAh akun (verrattuna edellisen mallin 500 mAh:iin).

Lisäksi OnePlus on optimoinut kellon virrankulutusta useilla innovaatioilla. Näytön energiankulutus on optimoitu, antenniteknologia suunniteltu säästämään virtaa ja WearOS-käyttöjärjestelmää on hienosäädetty entistä energiatehokkaammaksi.

OnePlus Watch 3 esitellään tarkemmin 18. helmikuuta.