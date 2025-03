Valokuituteknologia on ottanut valtavan harppauksen eteenpäin, kun ETH Zürich ja sen spin-off-yritys Polariton Technologies julkistivat maailmanennätyksen rikkovan plasmonisen elektro-optisen modulaattorin. Uusi laite mahdollistaa datansiirron taajuuksilla aina 1,1 terahertsiin (THz) asti – alueelle, jota on aiemmin pidetty lähes mahdottomana saavuttaa.

Raspberry Pi on julkaissut uuden mikro-ohjaimen nimeltä RP2350, joka on nyt saatavilla ostettavaksi ympäri maailmaa virallisten jälleenmyyjien kautta. Uutuusmalli rakentuu suositun RP2040:n pohjalle, mutta tuo mukanaan lisää suorituskykyä, parempaa turvallisuutta ja silti erittäin kilpailukykyisen hinnan.

Yhdysvaltalainen puolijohdealan startup Zero ASIC on julkistanut maailman ensimmäisen avoimen standardin mukaisen eFPGA-tuotteen nimeltä Platypus. Tämä julkaisu voi merkitä käännekohtaa koko FPGA-teollisuudelle samalla tavalla kuin RISC-V-arkkitehtuuri on mullistanut CPU-markkinat.

Microchip Technology on julkaissut uuden AVR SD -perheen mikro-ohjaimet, jotka täyttävät ajoneuvojen turvallisuusvaatimukset ja SIL 2 -tason teollisuusstandardit alle dollarin hinnalla. Nämä uudet ohjaimet on suunniteltu helpottamaan insinöörien työtä turvallisuuskriittisissä sovelluksissa ilman, että suunnittelun kustannukset tai monimutkaisuus kasvaisivat merkittävästi.

Oulussa on otettu merkittävä askel terveysteknologian kehityksessä. VTT on käynnistänyt uuden pilottilinjan, joka nopeuttaa lääkinnällisten laitteiden tuotekehitystä ja kaupallistamista. Innovatiivinen testitehdas mahdollistaa terveysteknologisten ratkaisujen tuomisen markkinoille jopa kolmanneksella.

Nokia on esitellyt uuden FastMile Gateway 4 -reitittimen, joka tuo Wi-Fi 7 -teknologian koteihin entistä nopeamman ja luotettavamman langattoman yhteyden mahdollistamiseksi. Uusi sisätiloihin tarkoitettu 5G-reititin tarjoaa jopa 4 Gbps:n Wi-Fi-nopeudet.

Apple on tehnyt merkittävän irtioton Qualcommin modeemeista ja julkaissut ensimmäisen oman 5G-modeeminsa, C1:n, osana uutta iPhone 16e -mallia. Ooklan Speedtest-tulokset osoittavat, että C1 suoriutuu hyvin monissa tilanteissa, mutta sillä on myös omat rajoituksensa.

LUT-yliopiston ydintekniikan tutkimuslaboratorioon Lappeenrannan kampuksella rakennetaan vuosina 2025–2026 kaksi uutta koelaitteistoa pienreaktorien turvallisuuden tutkimista varten. Koelaitteistoista toinen perustuu suomalaiseen ja toinen ranskalaiseen teknologiaan.

Sulautettujen korttitietokoneiden toimittaja congatec esitteli Embedded World 2025 -messuilla uuden lämpöputkijäähdytysratkaisun, joka on suunniteltu kestämään äärimmäisiä ympäristöolosuhteita. Innovatiivinen ratkaisu käyttää veden sijasta asetonia lämpöputkien työaineena, mikä estää lämmönsiirtovälineen jäätymisen erittäin matalissa lämpötiloissa.

Asus on julkistanut uuden AI-supertietokoneen, Asus Ascent GX10:n, joka tuo petafloppitason laskentatehon suoraan kehittäjien, tekoälytutkijoiden ja data-analyytikoiden käyttöön. Kompaktin koon ansiosta käyttäjät voivat nyt kehittää ja testata suuria tekoälymalleja suoraan omalla työpöydällään ilman riippuvuutta pilvipalveluista.

Googlen toisen sukupolven Chromecast-laitteita piinannut laajamittainen toimintahäiriö on viimein saatu korjattua. Monet käyttäjät raportoivat, että laite alkoi toimia normaalisti ilman ylimääräisiä toimenpiteitä, kunhan he eivät olleet ehtineet palauttaa laitetta tehdasasetuksiin.

MIPS tunnetaan takavuosien RISC-käskykannastaan, joka taannoin kamppaili tasapäin Arm-piirien kanssa sulautetuissa sovelluksissa. Nyt kisa on tavallaan käynnissä uudelleen, vaikka MIPS:n toimitusjohtaja Sameer Wassonin mukaan käytössä on uusi ase eli avoin RISC-V-arkkitehtuuri.

Etteplan vahvistaa asemaansa teollisuusautomaation eturintamassa yhteistyöllään Bosch Rexrothin ja congatecin kanssa. Yhtiö on virallisesti mukana congatecin a.READY.com-ekosysteemissä ja tukee ctrlX OS -käyttöjärjestelmän integrointia sulautettuihin ja reunalaskentasovelluksiin.

Saudiarabialaisten KAUST:n (King Abdullah University of Science and Technology) ja KACST:n (King Abdulaziz City for Science and Technology) tutkijat ovat tehneet merkittävän läpimurron litium-metalliparistojen kehityksessä. Tutkimuksessa havaittiin, että tavallinen nailon voi lisäaineena parantaa litium-metalliparistojen tehokkuutta ja turvallisuutta.

Euroopan tekoälykehitys ottaa suuren harppauksen eteenpäin, kun EU:n EuroHPC-yhteisyritys (EuroHPC JU) laajentaa tekoälytehdashankettaan kuudella uudella tehtaalla. Uudet tekoälytehtaat perustetaan Itävaltaan, Bulgariaan, Ranskaan, Saksaan, Puolaan ja Sloveniaan.

Sulautettujen järjestelmien ohjelmistoihin erikoistunut SEGGER on julkaissut uuden sukupolven reaaliaikakäyttöjärjestelmän (RTOS), embOS-Ultra-MPU:n. Uutuus yhdistää huipputarkan CRT-ajoituksen (Cycle-Resolution Timing) kehittyneeseen muistinsuojaukseen, tarjoten ennennäkemättömän turvallisuustason sulautetuille sovelluksille.

Australialainen Morse Micro, joka tunnetaan innovatiivisesta Wi-Fi HaLow -teknologiastaan, on laajentamassa toimintaansa Eurooppaan. Yhtiö perustettiin yhdeksän vuotta sitten kehittämään Wi-Fi-piirejä iPhone- ja Galaxy-puhelimiin, mutta nyt sen keskiössä on IoT (Internet of Things) -ratkaisut. ETN tapasi perustaja Michael De Nilin viime viikolla Nürnbergin Embedded World -messuilla.

Nokia on julkistanut kaksi uutta 25G PON -kuitumodeemia, jotka mahdollistavat jopa 20 kertaa nopeammat internetyhteydet verrattuna nykyisiin gigabitin ratkaisuihin. Tämä avaa kotitalouksille ja yrityksille uuden aikakauden monigigaisissa yhteyksissä, mahdollistaen luotettavan ja nopean internetin esimerkiksi pilvipalveluille, etätyölle ja pelaamiselle.

Ruotsalainen RT-Labs on julkaissut uuden version U-Phy-ohjelmistokirjastostaan, joka mahdollistaa teollisen Ethernet-kommunikaation ilman erillistä laitteistoa. Tämä tarkoittaa, että perinteisesti rautapohjaiset ratkaisut voidaan nyt toteuttaa täysin ohjelmistona C/C++- ja Python-ympäristöissä.

Tuore tutkimus on paljastanut vakavan tietoturvaongelman Apple Storen sovelluksissa. Cybernewsin tekemä analyysi yli 156 000 iOS-sovelluksesta osoittaa, että peräti 71 prosenttia niistä sisältää vähintään yhden kovakoodatun salaisuuden, kuten pilvitallennusavaimen, API-avaimen tai maksujärjestelmien tunnisteen.