Tietokoneiden myyntikanaviin toimitetut määrät romahtivat kolmannella vuosineljänneksellä 22,4 prosenttia. Gartnerin mukaan syynä on ennen kaikkea muistien ja tallennuskomponenttien kallistuminen, joka on nostanut PC-koneiden hintoja. Apple selvisi markkinamyllerryksestä selvästi kilpailijoitaan paremmin.

Microchip tuo PCIe 6.0 -yhteydet entistä pienempiin ja vähemmän tehoa kuluttaviin järjestelmiin. Uusi Switchtec-kytkinpiiri tarjoaa jopa 64 PCIe-kaistaa ja 32 porttia tekoälypalvelimien ja reunalaskennan nopeaan tiedonsiirtoon.

Verkkosivuston 404-virheilmoitus on yleensä merkki siitä, ettei haettua sivua löydy. Nyt tietoturvayhtiö Check Pointin tutkijat ovat paljastaneet laajan tietojenkalasteluverkoston, jossa virheilmoituksia käytetään tarkoituksella huijaussivustojen piilottamiseen. Tutkimuksessa löytyi yli 10 000 verkostoon liittyvää verkkotunnusta.

Ylöjärveläinen Avant Power laajentaa toimintaansa akkuteknologiasta energiajärjestelmien älykkääseen ohjaukseen. Yhtiö esittelee ensi viikolla Tampereen Energiamessuilla OptiGrid Cloud -pilvipalvelun, jonka avulla yritykset voivat hyödyntää sähköliittymiensä kapasiteettia tehokkaammin ilman liittymän kasvattamista.

Satelliittiyhteyden lisääminen IoT-laitteeseen ei välttämättä enää edellytä erillistä satelliittimodeemia. Altair Semiconductor integroi Iridiumin satelliittiyhteydet suoraan kahteen IoT-piirisarjaansa. Ratkaisu mahdollistaa sekä maanpäällisten matkapuhelinverkkojen että satelliittiverkon käytön samalla piirialustalla.

Gallium­nitridi eli GaN haastaa perinteiset piitransistorit myös pienjännitteisessä tehonmuunnoksessa. Renesas on esitellyt ensimmäiset 100 voltin GaN-tehotransistorinsa, jotka on suunnattu erityisesti tekoälypalvelimien 48 voltin tehonsyöttöön, robotiikkaan ja teollisuuden moottoriohjaukseen.

Humanoidirobottien servokäyttöjen on ohjattava nivelten liikkeitä tarkasti ja nopeasti. Samalla niiden mikro-ohjaimilta vaaditaan yhä enemmän tiedonsiirtoa, diagnostiikkaa ja muita järjestelmätason toimintoja. Ratkaisuna on erottaa aikakriittinen moottorinsäätö muista prosessorin tehtävistä ja siirtää se erillisen laitteiston hoidettavaksi.

Yli 50 vuotta vanha C-kieli vahvistaa asemiaan maailman suosituimpien ohjelmointikielten joukossa. Lokakuun Tiobe-indeksissä C lukema nousi 11,33 prosenttiin, mikä on yli kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Python jatkaa ylivoimaisena ykkösenä, mutta C pitää tiukasti kiinni toisesta sijastaan.

Tamperelaisen Wirepasin kehittämällä mesh-verkkotekniikalla toimivia älylukkoja on asennettu jo puoli miljoonaa eri puolille maailmaa. Amerikkalaisen Janus Internationalin Nokē-lukot osoittavat, miten hajautettu langaton verkko soveltuu suurten laitemäärien hallintaan ilman raskasta verkkoinfrastruktuuria.

Japanilainen Murata ja belgialainen tutkimuslaitos imec ovat kehittäneet antennimoduulin, jolla on onnistuttu toteuttamaan langaton yhteys 135 gigahertsin taajuudella. Tuleviin 6G-järjestelmiin tarkoitettu moduuli tukee jopa kahdeksan gigahertsin kaistanleveyttä ja ohjaa radiosignaalia kahdessa ulottuvuudessa.

Apple esitteli tällä viikolla HomeView'n, uuden tekoälyllä varustetun älykodin ohjauskeskuksen. Se osaa näyttää kalenterin, soittaa musiikkia, välittää videopuheluita ja ohjata kodin laitteita. Kaikki kuulostaa hienolta, mutta yksi kysymys jää vastaamatta: miksi tällaista laitetta ylipäätään tarvitaan?

Microsoft aikoo siirtää Copilotin ja muiden tekoälypalvelujensa päättelylaskennan ensisijaisesti omille Maia-prosessoreilleen. Ensi vuonna käyttöön tuleva Maia 300 valmistetaan TSMC kahden nanometrin tekniikalla, ja Microsoft lupaa sen tuottavan 40 prosenttia enemmän tekoälyn tokeneita megawattia kohti kuin johtavat GPU-pohjaiset järjestelmät.

Satelliittien ja muiden avaruusalusten laskentateho kasvaa nopeasti. Tehokkaat FPGA-piirit ja prosessorit tarvitsevat yhä suurempia virtoja, vaikka niiden käyttöjännitteet pysyvät pieninä. Microchip vastaa kehitykseen uudella GaN-pohjaisella DC/DC-muuntimella, joka pystyy syöttämään jopa 20 ampeerin jatkuvan virran.

Infineon on esitellyt uuden virta-anturin, joka soveltuu jopa satojen ampeerien virtojen mittaamiseen pienikokoisissa elektroniikkalaitteissa. XENSIV TLI5572 hyödyntää magneettista TMR-tekniikkaa, jonka ansiosta perinteinen shunttivastus ja siihen liittyvä vahvistinpiiri voidaan jättää pois. Ratkaisu on suunnattu erityisesti robotiikkaan, akkukäyttöisiin työkaluihin ja droneihin.

Tekoälymallia voidaan manipuloida muuttamalla sen käyttämää dataa tai ohjelmakoodia. Erityisen hankalaksi ongelma muodostuu verkon reunalla, jossa tekoälyä suoritetaan yhä useammin itsenäisissä laitteissa. Winbondin Secure Flash -muistit tuovat suojauksen suoraan laitteistoon ja auttavat varmistamaan, ettei järjestelmä käynnistä luvattomasti muutettua koodia tai käytä manipuloitua dataa.

OnePlus on julkistanut Kiinassa uuden OnePlus 16 -huippupuhelimensa, joka kuuluu teknisiltä ominaisuuksiltaan markkinoiden suorituskykyisimpiin Android-laitteisiin. Eurooppalaisille kuluttajille uutuus jää kuitenkin haaveeksi, sillä OnePlus vetäytyi kesällä Euroopan ja Yhdysvaltojen markkinoilta.

Teollisuuden koneautomaatio on perustunut vuosikymmeniä keskitettyihin ohjauskaappeihin, mutta nyt koko rakenne voidaan purkaa. – Erittäin kirjaimellisesti. Vario-X-ratkaisu on 100-prosenttisesti ohjauskeskukseton, eikä kaappiin jää mitään, sanoo Murrelektronikin Suomen toiminnoista vastaava toimitusjohtaja Kim Koskinen. Yhtiön kehittämä automaatioalusta mahdollistaa ohjauskaapin toimintojen siirtämisen koneen kentälle ja vapauttaa koneiden suunnittelun vanhan arkkitehtuurin rajoituksista.

Rohde & Schwarz tuo markkinoille uuden termosähköisten anturien tuoteperheen, jolla voidaan mitata RF-tehoa tarkasti ja jäljitettävästi jopa 170 gigahertsin taajuuksilla. Uudet NTS-anturit on kehitetty vaativimpiin kalibrointisovelluksiin korvaamaan vanhoja termistoripohjaisia mittanormaaleja.

Nokia myy teollisuuden yksityisiin 4G- ja 5G-verkkoihin sekä reunalaskentaan keskittyvän Enterprise Campus Edge (ECE) -liiketoimintansa saksalaiselle sijoitusyhtiö Aureliukselle. Kauppa merkitsee luopumista liiketoiminnasta, jota Nokia on viime vuosina kehittänyt osana teollisuuden digitalisaatiota ja automaatiota. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2027 ensimmäisellä puoliskolla.

Tekoälyavusteinen ohjelmointi on jo arkipäivää, mutta seuraavaksi tekoäly tulee mukaan myös sulautettujen laitteiden elektroniikkasuunnitteluun. Silicon Labs on esitellyt kehitystyökaluja, joiden avulla tekoälyagentit voivat hyödyntää piirikaavioita, komponenttien datalehtiä ja laitteiden vaatimusmäärittelyjä sekä havaita suunnitteluvirheitä jo ennen ensimmäisen piirilevyn valmistamista.