Tietokoneiden myyntikanaviin toimitetut määrät romahtivat kolmannella vuosineljänneksellä 22,4 prosenttia. Gartnerin mukaan syynä on ennen kaikkea muistien ja tallennuskomponenttien kallistuminen, joka on nostanut PC-koneiden hintoja. Apple selvisi markkinamyllerryksestä selvästi kilpailijoitaan paremmin.
Maailmanlaajuiset PC-toimitukset jäivät heinä–syyskuussa 55,4 miljoonaan koneeseen. Määrä on pienin sitten vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen. Vuotta aiemmin tietokoneita toimitettiin 71,3 miljoonaa.
Gartnerin mukaan DRAM-muistien kustannukset nousivat toisella vuosineljänneksellä viisinkertaisiksi vuodentakaiseen verrattuna. Valmistajat ovat siirtäneet kallistuneet komponenttikustannukset koneiden hintoihin, mikä on vähentänyt kysyntää voimakkaasti.
Tilannetta pahentaa komponenttien niukkuus. PC-valmistajat ovat suunnanneet saatavilla olevia komponentteja kalliimpiin kokoonpanoihin, jolloin edullisten tietokoneiden tarjonta on supistunut. Kuluttajat lykkäävät hankintojaan, ja yritykset keskittävät investointejaan esimerkiksi työasemiin ja tekoäly-PC.
Suurista valmistajista pahiten kärsi HP, jonka toimitukset putosivat 30,9 prosenttia. Dellin lasku oli 25,4 prosenttia ja markkinajohtaja Lenovon 22,4 prosenttia. Lenovo säilytti 27,1 prosentin markkinaosuutensa.
Apple erottui joukosta. Mac-tietokoneiden toimitukset vähenivät vain 7,1 prosenttia, ja yhtiön markkinaosuus nousi 8,8 prosentista 10,5 prosenttiin. Gartnerin mukaan Applen asemaa tuki erityisesti MacBook-mallisto.
Gartner korostaa, että nykyinen markkinatilanne poikkeaa vuoden 2023 PC-lamasta. Tuolloin ongelmana olivat suuret varastot, nyt kysyntää jarruttavat korkeat hinnat ja komponenttien saatavuus. PC-markkina on siten ajautunut tilanteeseen, jossa tietokoneita tarvittaisiin, mutta yhä harvemmalla on varaa ostaa niitä.