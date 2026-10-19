Tekoälypalvelimien kasvava tiedonsiirtotarve vauhdittaa PCI Express -väylän kehitystä. Uusin PCIe 7.0 kaksinkertaistaa siirtonopeuden 128 gigasiirtoon sekunnissa kaistaa kohti. Keysight on nyt esitellyt testausratkaisun, jolla uuden sukupolven yhteyksiä voidaan analysoida ja niiden toimivuus varmistaa jo piirien kehitysvaiheessa.
PCIe 7.0 nopeus tarkoittaa, että 16 kaistan x16-liitännän teoreettinen tiedonsiirtokapasiteetti nousee noin 256 gigatavuun sekunnissa yhteen suuntaan. Kaksisuuntainen kokonaiskapasiteetti on siten noin 512 gigatavua sekunnissa ennen protokollan aiheuttamaa yleiskustannusta.
Tällaisia nopeuksia tarvitaan erityisesti tekoälypalvelimissa, joissa grafiikkaprosessorit, tekoälykiihdyttimet, muistit ja tallennusjärjestelmät vaihtavat jatkuvasti suuria tietomääriä. Samalla väylän toiminnan varmistaminen muuttuu entistä vaikeammaksi.
Keysightin uusi ratkaisu yhdistää protokolla-analysaattorin, liikenteen generoinnin, testialustan ja analyysiohjelmiston. Kokonaisuudella voidaan muodostaa yhteys testattavaan piiriin, seurata väylän toimintaa ja paikantaa protokollavirheitä.
Erityisen tärkeää on yhteyden muodostumisen eli link training -prosessin analysointi. Keysightin mukaan järjestelmä pystyy tallentamaan protokollaliikennettä täydellä 128 GT/s nopeudella ilman analysaattorin erillistä virittämistä. Se mahdollistaa muun muassa LTSSM-tilakoneen, FLIT-pohjaisen tiedonsiirron ja transaktiotason virheiden tutkimisen.
Ratkaisun toimivuutta on jo osoitettu yhteistyössä Synopsysin kanssa. Yhtiöt ovat onnistuneet muodostamaan 128 GT/s PCIe 7.0 -yhteyden Synopsysin piitoteutuksen ja Keysightin protokollatestauslaitteiston välille.
Synopsysin Silicon IP -tuotehallinnasta vastaavan johtajan Neeraj Paliwalin mukaan toimivan yhteyden muodostaminen tuotantopiirin ja testilaitteiston välille on tärkeä askel uuden väyläsukupolven yhteentoimivuuden varmistamisessa.
Keysight esitteli ratkaisunsa lokakuussa San Josessa järjestetyssä OCP Global Summit 2026 -tapahtumassa. Yhtiön tavoitteena on auttaa piirivalmistajia löytämään yhteensopivuus- ja protokollaongelmat mahdollisimman varhain, ennen kuin ne aiheuttavat kalliita muutoksia valmiisiin piireihin.