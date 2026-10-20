Älypuhelinmarkkinat ovat ajautuneet jyrkkään laskuun muistipiirien ja tallennusmuistien kallistumisen vuoksi. Tutkimusyhtiö Omdian mukaan maailmanlaajuiset älypuhelintoimitukset supistuivat heinä–syyskuussa peräti 20 prosenttia vuodentakaisesta. Erityisen kovaa hintapaine iskee edullisiin puhelimiin, joiden valmistuksessa katteet ovat jo ennestään pieniä.
Markkinoiden alamäki on kiihtynyt nopeasti. Vielä toisella vuosineljänneksellä älypuhelintoimitukset vähenivät kuusi prosenttia, mutta kolmannella neljänneksellä pudotus oli jo yli kolminkertainen. Toimitukset supistuivat myös edelliseen neljännekseen verrattuna, vaikka valmistajat toivat markkinoille uusia huippumalleja ja valmistautuivat loppuvuoden sesonkiin.
Omdian mukaan muistien ja tallennuspiirien kohonneet hinnat ovat kaventaneet valmistajien mahdollisuuksia kilpailla hinnoilla. Erityisesti halvimpien puhelimien valmistajat joutuvat arvioimaan uudelleen mallistojensa kannattavuutta. Osa valmistajista on jo vähentänyt pienikatteisten laitteiden toimituksia ja keskittyy aiempaa kalliimpiin malleihin.
Kehitys suosii Samsungia ja Applea. Niiden yhteenlaskettu markkinaosuus nousi vuodessa 37 prosentista 45 prosenttiin. Samsung säilytti ykköspaikkansa 23 prosentin osuudella ja Apple seurasi aivan kannoilla 22 prosentissa. Molemmat vahvistivat asemiaan, vaikka Samsunginkin toimitusmäärät laskivat vuodentakaisesta.
Kiinalaisvalmistajien asema on vaikeampi. Xiaomin markkinaosuus putosi 14 prosentista 12 prosenttiin ja Oppon 12 prosentista yhdeksään prosenttiin. Vivon osuus laski yhdeksästä kahdeksaan prosenttiin. Hintapaineet ovat erityisen ankaria kehittyvillä markkinoilla, joilla kuluttajat suosivat edullisia malleja.
Omdian analyytikot arvioivat, ettei tilanne helpotu nopeasti. Uudet huippumallit ja loppuvuoden kampanjat eivät todennäköisesti riitä kompensoimaan komponenttikustannusten aiheuttamaa painetta. Valmistajat pyrkivätkin kasvattamaan puhelinten keskimääräisiä myyntihintoja ja suojaamaan kannattavuuttaan toimitusmäärien kustannuksella.
Samalla tutkimusyhtiö nostaa esiin kiinnostavan havainnon: tekoäly ei edelleenkään ole kuluttajille merkittävä syy hankkia uutta älypuhelinta. Vaikka valmistajat panostavat voimakkaasti tekoälyominaisuuksiin, markkinoiden kehitystä ohjaavat tällä hetkellä ennen kaikkea komponenttien hinnat ja laitteiden kannattavuus.