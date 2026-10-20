Piirisuunnittelun työkalumarkkinat jatkavat vahvaa kasvuaan. SEMIn tuoreiden lukujen mukaan elektronisen suunnittelun markkinat kasvoivat toisella vuosineljänneksellä 12,2 prosenttia 5,71 miljardiin dollariin. Kasvun taustalla vaikuttaa myös tekoäly, joka lisää sekä uusien piirien suunnittelutarvetta että suunnittelutyökalujen suorituskykyä.
SEMI-järjestöön kuuluvan ESD Alliancen mukaan voimakkainta kasvu oli suunnittelupalveluissa, joiden liikevaihto nousi 25,1 prosenttia. Puolijohteiden IP-lohkojen myynti kasvoi 20,4 prosenttia ja piirien fyysisen suunnittelun sekä verifioinnin työkalujen myynti 16,6 prosenttia. Perinteisten CAE-suunnittelutyökalujen liikevaihto kasvoi 7,7 prosenttia.
Tekoälyn vaikutus näkyy erityisesti piirien fyysisessä suunnittelussa ja verifioinnissa. Synopsys, Cadence ja Siemens ovat tuoneet tekoälyä työkaluihinsa esimerkiksi komponenttien sijoittelun, reitityksen, ajoituksen ja virrankulutuksen optimointiin. Tekoälyn avulla voidaan automatisoida suunnitteluvaiheita, jotka ovat perinteisesti vaatineet runsaasti laskentaa ja insinöörityötä.
Myös työkalutoimittajien omat tulokset viittaavat tekoälyn kasvavaan merkitykseen. Cadencen ydin-EDA-liiketoiminta kasvoi toisella neljänneksellä 18 prosenttia, ja yhtiö on nostanut tekoälypohjaisten suunnitteluratkaisujen kysynnän yhdeksi kasvutekijäksi. Synopsys puolestaan kehittää uusia hinnoittelumalleja tekoälyä hyödyntäville suunnittelutyökaluille ja agenteille.
Tekoäly vaikuttaa markkinoihin myös toisesta suunnasta. Tekoälykiihdyttimien, datakeskusprosessorien ja muiden erikoispiirien kehittäminen kasvattaa edistyneiden suunnittelutyökalujen ja valmiiden IP-lohkojen kysyntää. SEMIn tilasto ei kuitenkaan erittele, kuinka suuri osa markkinoiden kasvusta johtuu tekoälystä.
Maantieteellisesti kasvu oli nopeinta Aasian ja Tyynenmeren alueella, jossa liikevaihto nousi 22,4 prosenttia. Amerikan markkinat kasvoivat 7,1 prosenttia, mutta Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella kasvu jäi 2,3 prosenttiin.