Elektroniikkakomponenttien jakelija Digikey kertoo kasvavansa tänä vuonna yli 50 prosenttia. Voimakkaan kasvun jatkuessa yhtiö investoi seuraavien 18 kuukauden aikana 100 miljoonaa dollaria jakelukeskuksensa kapasiteettiin ja automaatioon.
Digikeyn mukaan vuosi 2026 on ollut yhtiölle poikkeuksellisen vahva. Kasvuvauhti ylittää 50 prosenttia, ja myös ensi vuodelle yhtiö ennustaa kaksinumeroista kasvua. Tiedotteessa ei täsmennetä, mitä kasvumittaria luku koskee, mutta kehitys kertoo ainakin Digikeyn oman komponenttikaupan vilkastumisesta.
Kasvu pakottaa yhtiön laajentamaan jakelutoimintojaan. Digikey investoi 100 miljoonaa dollaria Minnesotan Thief River Fallsissa sijaitsevaan globaaliin jakelukeskukseensa sekä tilaustenhallintajärjestelmäänsä. Tavoitteena on kasvattaa käsiteltävien tilausten määrää ja säilyttää mahdollisuus toimittaa varastossa olevat tuotteet jo tilauspäivänä.
Investoinnit kohdistuvat erityisesti automatisoituun keräilyyn ja pakkaamiseen. Ensimmäinen uusi automaattinen pakkausjärjestelmä on jo toimitettu jakelukeskukseen, ja se otetaan käyttöön vielä tämän vuoden aikana. Lisää automatisoituja pakkauslinjoja rakennetaan investointiohjelman edetessä.
Digikey avasi vuonna 2022 jakelukeskuksensa noin 204 000 neliömetrin laajennuksen. Rakennukseen jätettiin tarkoituksella runsaasti vapaata tilaa myöhempää kasvua varten. Nyt tätä kapasiteettia otetaan käyttöön uusilla keräilyalueilla, tilausten automaattisella siirrolla ja pakkausjärjestelmillä.
– Asiakkaamme valitsevat Digikeyn, koska he tietävät meidän olevan nopeita ja luottavat siihen, että olemme nopeita myös huomenna. Sadan miljoonan dollarin investointi varmistaa, että saman päivän toimitukset pysyvät normaalina toimintatapana eivätkä poikkeuksena, sanoo toimitusjohtaja Dave Doherty.
Digikey palvelee vuosittain noin miljoonaa asiakasta eri puolilla maailmaa. Sen jakelukeskuksessa on varastossa yli 1,9 miljoonaa tuotetta, jotka ovat valmiina lähetettäviksi tilauspäivänä.