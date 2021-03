Vuorovirta-anturi sähköautojen latausasemiin

Sveitsiläinen LEM on julkistanut CDSR-piirin, joka on uusi yhtiön avoimen silmukan Fluxgate-teknologiaan perustuva vuotovirta-anturi. CDSR on innovatiivinen, erittäin kompakti ja turvallinen, ja se auttaa latausasemien valmistajia optimoimaan omien tuotteidensa toteutuksia.

Maailmassa on tällä hetkellä arviolta noin 7,3 miljoonaa sähköautojen latausasemaa, joista vuonna 2019 oli yksityisiä peräti 6,5 miljoonaa. Kattavan latausasemien muodostaman infrastruktuurin puute on maailman sähköajoneuvokannan kasvun suurin este.

Ennakoidun korkean kysynnän takia latausasemien valmistajien on kehitettävä kilpailukykyisiä, edullisia ja massatuotettavissa olevia ratkaisuja. Loppukäyttäjän kannalta ratkaisujen tulee olla helposti asennettavissa, jonka lisäksi ratkaisujen tulee täyttää useiden standardien asettamat turvallisuuteen ja tuotteiden kestävyyteen liittyvät vaatimukset.

Vuodesta 2016 lähtien IEC-standardit, tarkemmin sanoen IEC 62955 / IEC 62752, ovat edellyttäneet 6 mA:n DC-vuotovirran tunnistuskykyä kotitalouksissa vaadittavan Tyypin A vikavirtasuojan (RCD) toimimattomuuden estämiseksi. Tämä vika ilmenee, jos sähköauton latausasemassa on eristysvika.

Sähköauton arkkitehtuuriin sisältyy akusto, jota syötetään tasavirralla (DC), josta voi muodostua kotitalouksissa käytettävän vikavirtasuojan (RCD) deaktivoiva vuotovirta. Vikavirtasuojan estämiseksi ja sähköautojen omistajien kotitalouksien sähköpaneeleihin muutoin tarvittavan Tyypin B vikavirtasuojan asennustarpeen välttämiseksi sähköautojen latausasemat on varustettu DC-vuotovirran tunnistavalla laitteella. Tämä tunnistus on CDSR:n tehtävä.

CDSR on kehitetty täyttämään markkinoiden vaatimukset kotitalouksien ja kaupallisten latausasemien osalta ja tarjoaa versiot sekä 1-vaiheiselle että 3-vaiheiselle arkkitehtuurille. 32 ampeerin maksimivirta vaihetta kohden takaa sen, että anturi voidaan integroida AC-latausasemiin, joiden teho on välillä 3,7 kW … 22 kW.

CDSR sisältää analogisen tiedonsiirtoväylän lisäksi myös SPI-väylän (Serial Peripheral Interface), mikä yksinkertaistaa laitteiden välisiä liitäntöjä. CDSR:n käyttöjännite on +3,3 VDC ja tyypillinen virrankulutus on vain 50 mA, kun maksimi ensiöpuolen jäännösvirta on 150 mA.

