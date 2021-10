Edullinen kortti HarmonyOS-kehitykseen

Kiinnostaako sovellusten kehittäminen Huawein omalle HarmonyOS-alustalle? Nyt se onnistuu edullisella RISC-V-pohjaisella kehityskortilla. Hintaa on vain 10,99 dollaria eli nykykurssilla alle 10 euroa. Kortti perustuu HiSiliconin 32-bittiseen prosessoriin.

Hi3861-kortin ominaisuudet ovat edullisesta hinnasta huolimatta varsin monipuolisia. Hi3681V100-prosessori operoi 160 megahertsin kellotaajuudella ja sillä on 352 kilotavua SRAM-muistia ja 288 kilotavua ROM-muistia. Sovelluksilla on tilaa 2 megatavun flashilla. Itse prosessori on pakattu 5x5-milliseen QFN-koteloon.

Kortti tukee wifi-standardeja b/g/n eli maksimissaan 72,2 megabitin datanopeuksia. Sitä voi kehittää sekä yhdyskäytävänä että päätelaitteena. Reitittimenä se hyväksyy yhteyden kuuteen eri päätelaitteeseen.

Fyysisenä liitäntänä on C-tyypin USB, jonka kautta kortti saa virtansa ja joka toimii samalla ohjelmointiväylänä. Tuttuun tapaan ominaisuuksia voi laajentaa lisäkorteilla.

Lisätietoja täältä.