Sovellus lataa sähköauton automaattisesti halvimmalla sähkönhinnalla

Sähkönkäyttäjille on tarjolla uusi mobiilisovellus, joka sähkön hintojen, kulutustietojen ja kustannusten sekä laskujen raportoinnin lisäksi ohjaa sähköauton latauksen automaattisesti halvimpiin aikoihin. Nordic Green Energy -sähköyhtiön lanseeraama uusi sovellus tarjoaa yhtiön asiakkaille todella monipuoliset mahdollisuudet sähkönkulutuksen tarkkailemiseen ja säästämiseen.

Erityisen hyödyllinen ominaisuus on mahdollisuus ohjata sähköauton lataus automaattisesti halvimmille tunneille. Sähkön pörssihinnan vaihdellessa merkittävästi eri vuorokaudenaikoina säästöt ovat huomattavat.

Norjassa sovelluksella on noin 400 000 käyttäjää. Sovelluksen käyttäjät ovat säästäneet sähkökustannuksissaan keskimäärin noin 140 euroa vuodessa. Mikäli sovelluksen käyttäjällä on useita kiinteistöjä, kuten kesämökki, jossa on Nordic Green Energyn sähkösopimus, sovellus pystyy näyttämään kaikkien kiinteistöjen tiedot.

Nordic Green Energy Suomi -mobiilisovellus hakee sähkön hinnan ja hintaennusteet Nord Pool -sähköpörssistä. Älykäs sähköauton lataus toimii useimmilla kotilatureilla ja automerkeillä. Jotkut automallit eivät ole yhteensopivia autovalmistajan teknisten rajoitusten vuoksi.

Sähköauton älylataus -toiminto on maksuton 30.9.2023 asti. Sen jälkeen palvelun hinta on 3,49 €/kk.