Automaattisesti varavirran varaan

Schneider Electricin automaattisten syötönvaihtokytkimien TransferPacT-tuoteperheeseen kuuluu valikoima skaalautuvia, helposti muokattavia, suorituskyvyltään erinomaisia, älykkäitä ja kompaktin kokoisia automaattisia verkonvaihtokytkimiä. TransferPacT Automatic ATS-laite suorittaa verkonvaihdon automaattisesti ja sähköjärjestelmässä, jossa normaalin verkon lisäksi on käytössä toinen virtalähde, kuten generaattori, toinen muuntaja tai energiavarasto.

TransferPacT Automatic sisältää kaikki tarvittavat ominaisuudet yhdessä laitteessa ja on helppo valita, asentaa ja käyttää. Laitteen toimintoja voidaan laajentaa lisämoduulien avulla esimerkiksi niin, että verkon vikatilanteessa TransferPacT antaa generaattorille käynnistyskäskyn, valvoo generaattorin käynnistymistä ja suorittaa siirron vasta kun generaattori on onnistuneesti käynnistynyt. Muita mahdollisia lisätoimintoja ovat esimerkiksi generaattorikäytöissä kuormankevennys ennen käynnistymistä tai verkonvaihdon pakko-ohjaus korkean energiatariffin takia.

TransferPacT on IEC-60947-6-1-standardin mukainen PC-luokan automaattinen syötönvaihtokytkin. Jos vaihtoehtoinen virtalähde on heti saatavilla, niin vaihdon nopeus lähteestä toiseen on vain 500 ms. Tuoteperhe kattaa nyt virta-alueen 32 A – 630 A, verkkojännitteellä 220 V – 440 V. Tuotteita on saatavilla 2-, 3- ja 4-napaisina neljällä runkokoolla.

Valittavana on helppokäyttöinen valinta-/dippikytkin HMI:llä oleva malli tai monipuolisella LCD-näytöllä oleva TransferPacT Active Automatic -vaihtokytkin, joka on myös natiivisti etävalvontaan tai -hallintaan liitettävä, jolloin siitä saadaan monipuolisesti tietoja verkon ja laitteen tilasta. Myös etäohjattava TransferPacT Remote kuuluu valikoimiin virta-alueella 160–630 A.

