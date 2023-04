5 wattia neliötuuman powerista

Itävaltalainen RECOM on esitellyt minikokoisen 5 watin DC-DC-teholähteen. REC5K-AW-poweri sopii monenlaisiin sovelluksiin, joissa on pulaa tilasta.

REC5K-AW:n mitat ovat 1 x 1 x 0,4 tuumaa eli 25,4 x 25,4 x 10 millimetriä. Muoviin koteloidussa teholähteessä on laaja 4:1 tuloalue (9 – 36 VDC) ja yksi säädelty 5 VDC lähtö. Ulos saadaan jopa 5W/1A-lähtö 18-36 voltin tulosta.

Teholähde toimii -40…-110 °C lämpötiloissa. Se on sertifioitu UL/EN/IEC 62368-1:n mukaan. Teholähde on oikosulkusuojattu ja siinä on tulon alijännitteen lukitus. On/Off-ohjaus on myös varustettu tyypillisellä vain 3 mA:n valmiusvirralla.