KUKA toi nopeat ja tarkat robotit puhdastiloihin

Saksalainen KUKA on esitellyt kaksi nopeaa, tarkkaa ja pienikokoista robottia, jotka soveltuvat erityisesti puhdastilakäyttöön. Uutuudet tulivat DELTA- ja SCARA-sarjoihin.

Uudessa DELTA-robotissa KR 3 D1200 on monia mielenkiintoisia ominaisuuksia. Se on erittäin nopea, sillä sykliaika on vain 0,32 sekuntia yhden kilon kuormituksella. Nimellinen enimmäiskuorma on kolme kiloa.

Robotti on kuitenkin suunniteltu kestämään jopa kuusi kiloa. Robotin ulottuvuus on 1200 mm ja se vaatii vain pienen, halkaisijaltaan 350 millimetrin tilan. Myös tarkkuus on erinomainen (+0,1 millimetriä).

K3 D1200 on suunniteltu niin, että sitä tarvitsee huoltaa vain erittäin vähän. Siinä on koteloidut hammaspyörät ja itsevoitelevat pallonivelet. Se on valmistettu pääasiassa hiilikuidusta, joten se on kevyt ja vankka.

Toinen uutuus KUKA Nordicin valikoimissa on KR SCARA, jonka enimmäiskuormitus on 12 kiloa ja josta on saatavilla vakio- ja puhdastilamallit. Sekin on nopea laite, jolla on lyhyt sykliaika (0,40–0,42).

KR SCARA sopii toisteisiin työtehtäviin, kuten herkkien sähkölaitteiden asennukseen ja lääkkeiden pakkaamiseen. Puhdastiloihin tarkoitetun version sykliaika on aavistuksen pidempi (0,42–0,44).

Vakiomallin kotelointiluokka on IP20 ja puhdastilamallin IP54, minkä lisäksi sillä on puhdastilaluokitus ISO 5. KR SCARA -robotilla on kolme ulottumavaihtoehtoa: 650, 750 ja 850 millimetriä.