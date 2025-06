10 wattia sokeripalan kokoisesta teholähteestä raiteille

Traco Powerin uusi TMR 10WIR -sarja tarjoaa jopa 10 watin tehon vain sokeripalan kokoisessa SIP-8-metallikotelossa. Poweri on kvalifioitu käyttöön rautateillä. Kompakti DC/DC-muunnin on suunniteltu erityisesti vaativiin liikenne- ja teollisuussovelluksiin, joissa tila on kortilla, mutta laatuvaatimukset korkealla.

Laaja 4:1 syöttöjännitealue (jopa 36–160 VDC), jopa 89 % hyötysuhde sekä toiminta-alue -40 … +75 °C:een ilman tehon alentumista tekevät siitä todellisen monikäyttöisen teholähteen.

TMR 10WIR täyttää rautatiealan tärkeimmät standardit EN 50155, EN 61373 ja EN 45545-2, mikä mahdollistaa käytön esimerkiksi matkustajainformaatiojärjestelmissä, tietoliikenne- ja valvontalaitteissa, ovi- ja ohjausjärjestelmissä, sekä automaatio- ja kenttälaitteissa

Lisäksi suojaominaisuudet kuten ylijännite-, oikosulku- ja alijännitesuoja sekä etäohjaus (remote on/off) helpottavat integrointia monenlaisiin sovelluksiin.

Lisätietoja täällä.